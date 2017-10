Quels troubles pourrait-on guérir si nous buvions plus d’eau tous les jours ?

Que pouvons-nous guérir en buvant plus d’eau ?



Ci-dessous nous allons vous énumérer les troubles que nous pourrions améliorer voire guérir en prenant l’habitude de boire suffisamment d’eau tout au long de la journée.



Constipation



Dans de nombreux cas, surtout lorsque nous avons une alimentation équilibrée et riche en fibres, la constipation peut être liée à un manque d’hydratation.



En buvant plus d’eau nous facilitons l’évacuation.



Si nos selles sont rondes, sèches et petites, il est possible que le fait de boire plus d’eau nous aide à surmonter la constipation sans avoir besoin de prendre des laxatifs.

Problèmes de peau



Les problèmes de peau tels que l’acné, les impuretés, l’eczéma ou la sécheresse peuvent être traités simplement en buvant plus d’eau en dehors des repas.



L’eau nous aide à entraîner les toxines qui s’accumulent dans l’organisme et qui, selon la génétique et d’autres questions, peuvent sortir du corps à travers les pores de la peau.

En buvant de l’eau, nous favorisons le fait que les toxines sortent de l’organisme à travers l’urine.



Calculs rénaux



calculs rénauxLa première recommandation des médecins pour prévenir l’apparition des calculs ou des caillots dans les reins est de boire, au moins deux litres d’eau faible en sodium par jour.



De cette manière nous augmentons la production d’urine et nous empêchons la cristallisation progressive des calculs et nous faciliterons ainsi l’élimination des petits calculs.



Toutes les personnes prédisposées à souffrir de calculs, à cause d’antécédents personnels ou familiaux, devraient prendre cette habitude très au sérieux.



Surpoids



Boire de l’eau aide à perdre du poids pour différentes raisons :



Cela nous permet d’éliminer l’excès de liquides qui s’acumule dans notre organisme et qui nous fait prendre du poids et du volume.

Elle accélère le métabolisme et ainsi, la dépense calorique.

Elle améliore le processus digestif et l’assimilation des nutriments.

Elle facilite l’évacuation intestinale.

Elle diminue l’appétit et les envies de grignoter à toute heure.

Nous transpirons davantage et nous facilitons l’élimination des toxines et des liquides.

Les personnes préoccupées parce qu’elles souffrent d’hypertension artérielle doivent savoir que si elles s’habituent à boire des petites gorgées d’eau tout au long de la journée, elles pourront réguler la pression artérielle sans avoir besoin de médicaments.



Ceci étant car nous augmentons la production d’urine.



Nous devrons toujours prendre en compte que, pour éviter la médication ou les autres traitements, nous devrons avoir une alimentation équilibrée et faible en sodium, en plus d’éviter le stress et la nervosité.



Vieillesse



La vieillesse est le produit du dommage causé par les radicaux libres sur notre organisme. Toutefois, parmi d’autres facteurs, elle se caractérise par une perte progressive de l’eau que nous avons dans le corps.



Le nouveau-né possède environ 80% d’eau, elle se réduit à 70% chez l’adulte et à 60% chez une personne âgée.



Dans ce sens, boire de l’eau nous aide à retarder ce processus de déshydratation et de vieillissement.

C’est ce que nous obtenons autant au niveau externe, pour prévenir l’apparition des rides et la flaccidité de la peau, qu’au niveau interne, pour éviter le vieillissement des cellules qui nous prédispose à souffrir de maladies chroniques et dégénératives.



Quand et comment boire de l’eau ?



Pour que l’eau joue une fonction thérapeutique dans notre organisme, nous devons savoir qu’il est indispensable d’en boire sur un estomac vide, c’est-à-dire en dehors des repas.



Si nous ne le faisions pas, cela ne serait pas aussi bénéfique et nous pourrions nuire au processus digestif.



Le moment le plus adapté pour boire de l’eau est à jeun. Nous pouvons boire le reste au cours de la matinée ou pendant l’après-midi.



Si nous avons des difficultés à trouver le sommeil, il vaut mieux éviter de boire à partir du milieu d’après-midi.

Nous boirons entre un litre et demi et deux litres d’eau tout au long de la journée, par petites gorgées.



Comment peut-on remplacer l'eau?





Les fruits



Que pensez-vous de consommer un fruit plein d’eau ? C’est la même chose que le boire, mais avec encore plus de goût !

De plus, il vous apportera une grande quantité de nutriments, il vous rassasiera et vous aidera à manger sainement.



N’oubliez pas qu’il faut les manger crus et seuls (pas cuisinés et sans sucre). Faites-en une salade de fruits multicolore !



Parmi les options de fruits qui contiennent beaucoup d’eau, on trouve :



La pastèque

La pêche

L’ananas

Le kiwi

La cerise

La fraise

La pomme

La tomate

Le raisin

L’orange