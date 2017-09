Mal de dos: 6 erreurs à éviter lorsque l'on travaille assis

Se tenir droit comme un piquet, être assis au milieu de son siège ou encore baisser la tête pour regarder l’écran … Autant de gestes que l’on pense être bons pour notre dos mais qui accentuent les douleurs dorsales.Elles sont douloureuses, elles nous empêchent de nous concentrer et nous poursuivent jusque chez nous, ces vilaines douleurs dorsales. Et pour cause, nous sollicitons nos vertèbres, nos muscles, nos disques, nos tendons, notre nuque et l'articulation de notre dos environ 1.500 fois par jour, même quand nous sommes assis. Face aux douleurs, nous tentons d’adopter les bons gestes mais parfois ils sont responsables du mal de dos. Pour les éviter et les corriger, le kinésithérapeute François Stévignon pointe du doigt ces erreurs que l’on commet tous lorsque l’on travaille assis à un bureau.… Comme un piquet. Attention, “se tenir droit signifie se tenir correctement. On pense à tort qu’il faut adopter une posture rectiligne or cette dernière engendre justement des douleurs dorsales”, nous explique le kinésithérapeute François Stévignon.Comment se corriger ? Le médecin nous explique: “Veillez à garder une cambrure naturelle au niveau des lombaires ainsi que des cervicales. Pour ce faire, essayez de ne d’être pas figé mais au contraire décontracté. L’important est de se grandir”.Pour ne pas ressentir des douleurs au niveau du dos, pensez à adapter votre position en fonction du siège sur lequel vous être assis. L’endroit où se situe votre postérieur est important. Se placer au milieu de la chaise n’aide pas à conserver une cambrure naturelle.Comment se corriger ? “Si vous êtes doté d’un siège avec un dossier, pensez à placer votre fessier au fond de la chaise. Au contraire, installez-vous le plus en avant possible de votre siège si celui-ci ne contient pas de dossier. Le transfert de poids permet de conserver sa cambrure naturelle” conseille le spécialiste.Ils sont loin d’être les mieux adaptés ni à nos lombaires ni à nos cervicales ! Et si vous souffrez quotidiennement de maux de dos, mieux vaut évacuer ce faux-ami de votre bureau.Comment se corriger ? En achetant un siège ergonomique, conçu pour mieux se tenir. “Il existe différents systèmes. Certains, sans dossier, permettent d’adopter une position assis-debout, où les genoux sont plus bas que les hanches et évite le mal de dos” précise-t-il.La position des jambes influe sur celle du dos. Si celles-ci sont tendues sous le bureau, le dos sera arrondi et causera des douleurs. De même si vous croisez les jambes.Comment se corriger ? “En évitant ces deux postures voire en employant un repose-pieds pour éviter qu'ils ne soient dans le vide et que notre poids se transfère vers l’avant”, recommande-t-il.L’ordinateur ne se trouve pas toujours devant nos yeux. Or, nous le consultons toute la journée. Aïe, aïe, les cervicales.Comment se corriger ? “La direction du regard doit être suffisamment haute” indique le docteur. Veillez à ajuster votre écran d'ordinateur en le surélevant à l’aide de livres ou de magazines pour qu’il soit face à vos yeux.Bien se tenir au bureau …… et oublier vos bonnes habitudes à la maison. Car oui, s’avachir sur le canapé devant le journal télévisé cause des répercussions dès le lendemain. François Stévignon nous explique: “La répétition d’une mauvaise position provoque une souffrance articulaire chronique, c’est-à-dire que les douleurs n’apparaissent pas au moment où vous vous tenez mal mais plus tard. Si votre dos n’est pas bien tenu, les souffrances articulaires provoquent une contracture musculaire et c’est cette dernière qui provoque la douleur”.Comment se corriger ? “Apprenez à vous positionner correctement où que vous soyez. Pour vous aider, placez un poids sur votre tête comme un paquet de riz, grandissez-vous et asseyez-vous. Analysez votre position vous permettra de la conserver même au travail” nous encourage-t-il. Adieux mauvaises habitudes !Merci à François Stévignon, kinésithérapeute à Paris et auteur du livre En finir avec le mal de dos, aux éditions Pocket. Retrouvez-le sur : En finir avec le mal de dos