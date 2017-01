Elle place une gousse d’ail entre ses lèvres pendant 5 minutes et l’effet est incroyable !

Mais pas de panique, nous sommes là pour vous apprendre les bons gestes et donner les bons aliments pour venir à bout de ces boutons le plus efficacement et le plus rapidement possible. Vous n’avez qu’à ouvrir la porte de votre cuisine car tous les trésors s’y trouvent. Mais avant, faisons un petit point sur la définition d’un herpès labial.



L’herpès labial, c’est quoi ?



Il est apparu comme le nez au milieu de la figure. Mais qu’est ce qu’un herpès labial ?



Un herpès labial, un bouton de fièvre ou plus rarement un feu sauvage est une infection provenant d’un virus appelé Herpes Simplex Virus (HSV-1) qui touche les enfants et les adultes. Il est extrêmement contagieux, généralement par contact direct. Ce bouton dure en général une à deux semaines et engendre une inflammation de la muqueuse au bord de la lèvre. Il peut être douloureux et va même jusqu’à provoquer une sensation de brûlure très gênante.



On pourrait soupçonner l’apparition d’un herpès labial à des sensations de picotement, des fourmillements et des sensations de chaleur au niveau de la lèvre. Il faudrait savoir les reconnaître afin de les traiter au plus vite, avant même l’apparition du bouton.



Les facteurs qui entraînent l’apparition d’un bouton de fièvre

◾La fièvre est naturellement un grand facteur de risque.

◾Le stress vient en deuxième position. L’anxiété et le manque de repos font qu’un bouton de fièvre apparaît comme signe alertant.

◾Une maladie, une opération, un traitement aux corticoïdes peuvent également jouer un rôle dans son apparition.



Comment soigner un herpès labial ?



L’herpès labial est une maladie virale mais bénigne, il faut la traiter aussitôt qu’elle apparaît. Bien entendu, il existe des crèmes antivirales. Mais il existe encore d’autres solutions naturelles qui peuvent aider à la guérison et qui s’avèrent parfois bien plus radicales.



1 – La réglisse



La réglisse est un puissant remède contre les virus et infections virales. Des chercheurs américains ont confirmé son efficacité redoutable pour lutter contre l’herpès, en raison de sa teneur en glycyrrhizine et dérivés, des substances antivirales. Des chercheurs japonais ont révélé que la réglisse avait des effets encourageants sur les malades du sida. C’est un puissant antiviral, il faut donc la consommer pour lutter contre l’herpès. Mais attention, cet aliment est déconseillé aux femmes enceintes, aux gens qui souffrent d’insuffisance rénale, d’hypertension, de cirrhose du foie et de carence en potassium.



2 – L’ail



Il est la star des aliments thérapeutiques, peut-être le plus complet, le plus parfait. L’ail est connu pour ses propriétés antivirales, curatives, renforçatrices du système immunitaire, pour ses effets préventifs de bon nombre de maladies. C’est un antibiotique naturel, un antiseptique et un antibactérien puissant. Consommé cru ou appliqué localement sur le bouton, ce dernier ne risque plus de durer longtemps. L’ail est redoutable contre l’herpès, et c’est prouvé !



3 – Le lait



Le lait contribue à soulager l’herpès, à freiner sa croissance, et aide à sa guérison car il contient de la lysine, un acide aminé qui accélère ce processus. Appliquez du lait frais à l’aide d’un coton-tige sur votre bouton, et renouvelez le plus souvent possible pendant la journée.



4 – Des glaçons



Un bouton de fièvre très enflammé provoque une sensation de brûlure assez peu supportable. Et rien de mieux pour réduire une inflammation que le froid. Placez des glaçons dans un mouchoir en coton propre pour l’appliquer ensuite sur votre herpès. Le froid réduira considérablement l’enflure et atténuera les rougeurs.



5 – L’extrait de vanille



C’est un remède assez peu utilisé mais dont l’efficacité est prouvée. L’extrait de vanille aide à combattre le bouton d’herpès. Il empêche que le virus ne se développe et freine son évolution. Il peut être appliqué directement sur le bouton.



6 – L’huile essentielle de menthe poivrée



L’huile essentielle de menthe poivrée a des vertus antibactériennes puissantes. Elle est aussi anesthésique, antalgique et a des pouvoirs calmants contre les démangeaisons. Elle est également anti-inflammatoire et réfrigérante. Elle a tout pour être anti herpétique. Il faudra la diluer dans une huile végétale avant de l’utiliser, comme l’huile d’olive.



7 – L’huile essentielle d’arbre à thé



L’huile essentielle d’arbre à thé est très utilisée pour lutter contre l’acné juvénile et autres boutons car elle dispose d’un fort pouvoir asséchant. Cette huile a aussi la particularité d’être anti-infectieuse, antivirale, antibactérienne, antifongique et antiparasitaire. Elle lutte efficacement contre l’herpès labial. Appliquez-en sur votre bouton à l’aide d’un coton-tige puis laissez sécher, l’huile fera le reste !



