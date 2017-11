Côte D’Ivoire : Le Contrat De Réhabilitation Du Pont Houphouët Pour Les Français Eiffage

Les groupes français de construction et de BTP, Eiffage et Spie Batignolles ont remporté un contrat pour la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en Côte d’Ivoire. La valeur globale de ce contrat est estimée à 52,5 millions d’euros (environ 34,4 milliards FCFA).



Les travaux de réhabilitation seront réalisés via Eiffage Génie Civil (filiale du groupe Eiffage), mandataire du groupement, pour un montant de 32,7 millions d’euros (environ 21,4 milliards FCFA). Et via Spie fondations, filiale de Spie Batignolles, pour un montant de 19,8 millions d’euros (environ 13 milliards FCFA).



Financé par l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, le projet porte notamment sur la réalisation de fondations complémentaires, avec notamment des pieux à -70 m, et la réhabilitation totale du pont. Les travaux sont prévus pour durer 30 mois.



