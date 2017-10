Android 8.0 Oreo débarque en bêta sur les OnePlus 3 et 3T !

Google a lancé officiellement Android 8.0 Oreo il y a quelques mois mais pour l’heure, les appareils ayant reçu cette nouvelle version sont bien rares. Il faudra encore quelques mois pour que les fabricants et opérateurs l’intègrent et la diffusent. OnePlus est à pied d’oeuvre. Une version bêta vient d’ailleurs d’être proposée pour les OnePlus 3 et 3T.



OnePlus vient en effet de lancer son programme de bêta ouverte pour Android 8.0 Oreo. Quiconque possède un OnePlus 3 ou OnePlus 3T peut ainsi rejoindre l’aventure et découvrir les nouvelles fonctionnalités apportées par Oreo.



Attention cependant, l’installation de cette mise à jour demande de suivre une procédure rigoureuse – même si pas très complexe -. Une sauvegarde de vos données sera de mise, évidemment. Et les bugs seront de mise, ce n’est qu’une version bêta !



Les fichiers et les instructions sont à récupérer ici pour le OnePlus 3 et là pour le OnePlus 3T. Parmi les bugs et autres désagréments déjà répertoriés, citons notamment un ralentissement possible avec le scanner d’empreinte digitale, un manque d’optimisation avec certaines applications tierces ou l’absence de raccourcis vers Google Photos.



Android 8.0 Oreo devrait être disponible officiellement sur les OnePlus 3 et 3T avant la fin de l’année.