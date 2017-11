Zimbabwe : Voici les nombreux avantages dont jouira Robert Mugabé après sa démission

L’ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, recevra un montant exorbitant de 10 millions de dollars comme indemnisation pour sa démission, un salaire mensuel, une couverture médicale, la sécurité ainsi que la protection de ses propriétés privées.



Selon des enquêtes menées par « The Independent », les négociateurs ont réussi à conclure un accord avec l’armée qui permettra à Robert Mugabe et à sa famille de vivre à l’abri du besoin pendant très lonngtemps.



« Le gouvernement lui remettra la somme de 5 millions de dollars en cash dans un premier temps. Le reste de la somme devrait être payée progressivement au couple Mugabe », a déclaré une source. « Robert Mugabe bénéficiera également d’une couverture médicale ainsi que de son salaire mensuel. En cas de décès, sa femme recevra la moitié de son salaire chaque mois ».



Robert Mugabe a négocié pour une démission en toute sécurité grâce à une équipe de médiateurs comprenant un prêtre catholique,le père Fidelis Mukonori et l’ancien gouverneur de la RBZ, Gideon Gono.



Après que Mugabe ait rendu sa démission, des sources ont indiqué que le commandant de la Garde présidentielle, le général de brigade Anselem Sanyatwe, a tenu une réunion d’urgence avec l’armée.



Il faut souligner qu’en plus de ses avantages, Mugabe a également obtenu l’immunité contre toutes poursuites.



La démission de Mugabe fait suite à une manifestation populaire et après une série de négociations avec l’armée.



ebenemagazine.net