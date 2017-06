Yopougon : son véhicule part en fumée alors qu’il se rend au chevet de sa fille

A en croire Soir info, la fille de S.D., tombe malade. Le cas est si sérieux qu’elle est évacuée au Chu de Yopougon ou elle y suit des soins. C’est ainsi dans la matinée du samedi 20, S.D., décide de rendre visite à sa fille internée au Chu de Yopougon.



A cet effet, il embarque dans son véhicule et part de son domicile situé à Koumassi. Mais arrivé ans la commune de Yopougon, au niveau du 2e pont, il aperçoit une fumée se dégageant du moteur de sa voiture. Il a le temps de descendre de sa voiture, qu’une énorme flamme s’empare du moteur de la superbe Hyundai.



Et aussitôt, le feu embrasse toute la voiture. Et en un rien de temps, elles crament entièrement le véhicule. Les éléments de la police alertée, procèdent au constat d’usage.