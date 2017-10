Windows 10 Mobile n'est plus une priorité, selon un cadre de Microsoft

En terme de systèmes d’exploitation mobiles, Microsoft compte Windows Mobile, Windows Phone et plus récemment Windows 10 Mobile. Malheureusement, malgré tous les efforts déployés, l’OS mobile n’a jamais réussi à se faire une véritable place sur le marché.



Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre qu’il est aujourd’hui en retrait chez Microsoft.

En effet, si l’on en croit les dires de Joe Belfiore, l’un des grands cadres de la compagnie, Windows 10 Mobile n’est plus une priorité. Interrogé sur le support de cette plateforme, Joe Belfiore répondait sur Twitter : « Bien sûr que nous allons continuer de supporter la plateforme, de corriger les bugs, de proposer des mises à jour de sécurité, etc. Mais concevoir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux appareils n’est pas la priorité. »



Voilà qui va dans le sens de certains analystes suggérant un retrait du marché du hardware de la part de Microsoft pour se concentrer sur le logiciel. Certaines rumeurs évoquaient un Surface Phone en préparation… Ce tweet semble annihiler les espoirs de certains.



Joe Belfiore évoquait aussi les efforts faits par Microsoft pour tenter d’attirer davantage de développeurs à écrire des applications pour leur plateforme : « Nous avons ÉNORMÉMENT essayé d’attirer les développeurs d’applications. Nous les avons payés, nous avons conçu des applications pour eux… mais le nombre d’utilisateurs est trop faible pour investir. » Difficile de savoir si Microsoft mettra un terme définitif à son système d’exploitation mobile dans les années à venir mais pour l’heure, il ne faut plus en attendre beaucoup.