WhatsApp: nos conseils pour bien utiliser l'appli

Tous les échanges



C’est l’application de messagerie la plus utilisée dans le monde, avec plus d’un milliard d’abonnés. WhatsApp permet d'échanger des SMS, des images, des vidéos, des messages vocaux, des sons et de partager sa position GPS. Les conversations en duo ou en groupe sont également au programme, de même que les appels vocaux et vidéo.



Partout dans le monde… en Wifi



Vous pouvez l’utiliser n’importe où dans le monde, via votre connexion 4G/3G, ou à l’étranger de préférence en trouvant un réseau Wifi gratuit. En prime, elle est très simple à manier. Seule contrainte pour joindre vos correspondants : qu’ils aient eux-mêmes installé l’appli sur leur smartphone.



Une installation rapide



Vous pouvez télécharger gratuitement l’application sur votre smartphone iOS ou Android, ainsi que sur votre ordinateur, PC ou Mac. Une fois inscrite en envoyant votre numéro de téléphone, WhatsApp vous demandera l’accès à vos contacts pour les intégrer à son carnet d’adresses. Vous verrez ainsi qui vous pouvez joindre via l’appli.



Gérer la confidentialité



Par défaut, votre profil est visible de tous et peut donc être facilement retrouvé par vos amis… Si vous souhaitez être plus discrète, ouvrez le menu Réglages, puis Compte et Confidentialité, et choisissez le degré de confidentialité pour votre localisation GPS, votre photo de profil, votre statut et votre actu.



Activer les notifications… ou non



Vous voulez être certaine de ne rater aucun message d’un correspondant ou d’un groupe ? Activez les notifications dans le menu Réglages. Si vous avez beaucoup de contacts, vous risquez d’être souvent dérangée. Pour qu’elles s’affichent silencieusement sur l’écran d’accueil de votre smartphone, vous pouvez au moins désactiver l’alerte sonore.



Bloquer un contact



Vous êtes fâchée avec l’un de vos correspondants ? Cliquez sur le nom de la personne en question, puis sur « bloquer ce contact ». Ses messages et appels ne vous arriveront plus, et vous ne pourrez plus non plus le contacter.



Désactiver la confirmation de lecture



Pas défaut, vos correspondants sont avertis lorsque vous avez lu leurs messages. Vous ne voulez pas vous sentir obligée de répondre instantanément ? Dans le menu, Réglages, puis Compte et Confidentialité, décochez « confirmation de lecture ». Réciprocité oblige : vous ne recevrez pas les confirmations de lecture de vos correspondants.