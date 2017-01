Voulant impressionner sa nouvelle petite amie, il utilise un puissant viagra et meurt d’une longue érection

Samson, la victime avait acheté un aphrodisiaque super puissant appelé "Manpower" pour impressionner sa nouvelle petite amie.



Après avoir eu des rapports pendant une longue période, il ne pouvait pas éjacul3r et a dû mourir du stress du a la longue durée de l’érection.

Il a été maîtrisé par les effets secondaires du produit et ce fut la première fois qu’il a pris un tel médicament.



Auparavant, il était dans un bar en vantant les plans de sa prochaine nuit d’amour auprès de ses amis, car il avait passé trois mois a courtiser sa petite amie.



Par la suite il avait également consommé assez d’alcool, en dépit de ne pas être un grand buveur, a dit la source.

Sa partenaire a fui après la tragédie.



L’utilisation de produits aphrodisiaque peut être dangereux, provoquer des érections qui durent plusieurs heures, causant parfois des dommages permanents et même mortels.



EMDY