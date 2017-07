Voilà pourquoi vous devriez vraiment dormir

En premier lieu, les effets bénins font leur apparition. Une peau terne avec des boutons, comme si l’adolescence repointait le bout de son nez. Le système immunitaire qui défaille - avez-vous déjà remarqué, que c’est pile au moment des vacances que vous tombez malade ? L’étourderie - les clefs dans le frigo, on vous en parle? Et pour finir une baisse possible de votre libido.



Mais les effets dans le temps, si vous n’inversez pas la tendance, peuvent menacer de manière beaucoup plus importante votre santé. Augmentation des risques cardiaques, des accidents vasculaires et de certains cancers. Amplification des états d’anxiété et de dépression et risque de prise de poids plus importante. Oui, le manque de sommeil n’est pas à prendre à la légère.



Et puis, avant d’en arriver là, il y a heureusement des solutions.



En premier lieu, il convient d’observer avec attention les symptômes qui pourraient vous pousser à opter pour l’option dodo avant qu’il ne soit trop tard.



Parmi eux, une sensation de fatigue, bien sûr, mais aussi des étourdissements et des vertiges, parfois des sautes d’humeur inhabituelles, une fatigue psychologique et une faiblesse physique ainsi que des troubles de la vision.

S’il vous semble souffrir de manque de sommeil, prenez le taureau par les cornes et écoutez-vous. Certes, trouver de longues plages horaires pour dormir n’est pas toujours facile mais levez le pied sur certains impératifs que vous vous imposez et ne le sont pas forcément.



Allez, c’est bientôt les vacances alors vous savez ce qu’il vous reste à faire… Dormez.