Voici pourquoi les hommes aiment tant les seins

Nous vous expliquons pourquoi les hommes aiment tant les seins de femmes.



Aaah, les hommes et les seins, une très longue histoire, qui remonte à des milliers d'années. Déjà, homo sapiens, dans sa caverne, entre autres dessins, dessinait des seins sur les murs. Aujourd'hui, rien n'a vraiment changé. Que ce soit pour vendre un parfum, une voiture ou encore à l'approche des fêtes, les abribus sont régulièrement couverts d'affiches publicitaires mettant la poitrine féminine à l'honneur et en valeur.



Que vous soyez un lecteur ou une lectrice, une chose est d'abord incontestable : les seins font partie de ces attributs féminins les plus admirés et les plus glorifiés à travers les âges. De tous temps, on leur trouve des qualités, qu'lis soient petits ou gros, en forme de poires, de pommes, de citrons ou même de mangues. Et la liste des comparaisons est évidemment encore bien plus longue ! Sans doute parce que chez une femme, c'est le premier attribut féminin qui soit visible de prime abord, sans compter que pendant des siècles, c'était aussi le seul attribut typiquement féminin que les tenues vestimentaires rendaient visibles, dans toutes les couches de la société.

Les seins sont valorisés depuis des millénaires



Cela vient bien évidemment de leur fonction première, l'allaitement des enfants, indissociable de la maternité, d'où d'ailleurs l'expression "sein maternel", que l'on retrouve reprise plusieurs dizaines de fois dans l'Ancien Testament, puis plus tard, dans la littérature, non seulement en Occident mais aussi au Moyen-Orient et en Asie.



Dés lors, nul doute que l'attirance que ressentent les hommes pour les seins est aussi bien innée qu'acquise. Innée, car la recherche du sein pour pouvoir têter est un réflexe chez le bébé, quel que soit son sexe. Acquise, car l'attirance des hommes pour les seins, devenus mâtures sexuellement, les renverrait au souvenir inconscient et enfoui du sein maternel et de la libération d'ocytocine, l'hormone de l'amour et de l'attachement, libérée pendant la tétée. Et si bébé devenu homme n'a en fait jamais têté, c'est à nouveau du côté de l'inné qu'il faut chercher la raison qui l'attire vers les seins de sa partenaire.



Mais à tout cela vient s'ajouter bien évidemment le conditionnement culturel. Une culture, une religion, qui contraindrait les femmes à masquer leur poitrine, non seulement dans leur tenue vestimentaire, mais aussi dans l'alcôve, freinerait en quelques générations l'appétance masculine pour les seins.

Littérature, peinture, sculpture, cinéma : les seins sont partout



À l'inverse, et en particulier en Occident, peinture, sculpture, littérature, puis plus tard, la mode vestimentaire, et pas seulement la lingerie, mais aussi celle des vêtements de tous les jours, ont presque toujours mis en en valeur la poitrine féminine. Pour ceux qui en douteraient, il n'y a qu'à revoir quelques tableaux des grands maîtres de la Renaissance, puis les images des pin-ups apparues dans les années 40 et qui pendant plusieurs décennies ont symbolisé la femme idéale, tant aux États-Unis qu'en Europe. Au XVIIe comme au XXe, les seins ne sont jamais très couverts, ni non plus masqués par le décor, ou un quelconque objet ou accessoire.



L'apparition du bikini sur les plages après-guerre, rapidement adopté par les femmes, puis, à la fin des années 60, le passage au monokini et donc aux seins nus sur la plage, n'ont fait que renforcer les seins dans leur rôle premier de symbole de la féminité.



Ajoutez à cela la publicité, qui utilise le corps féminin, et bien souvent, la poitrine, pour vanter les mérites d'un produit ou simplement attirer l'attention du consommateur.



Saupoudrez le tout de milliers de scènes de cinéma qui, sans pour autant être interdites aux - de 12 ans, laissent apparaître des corsages entrouverts, quand les seins ne sont pas tout simplement montrés sans détour. On en trouve même dans des dessins animés pour enfants...



Terminez avec les publicités de lingerie qui apparaissent régulièrement sur les panneaux publicitaires 4x3, au dos des bus ("Regardez-moi dans les yeux, j'ai dit... les yeux" demandait Eva Herzigova en 1994), ou maintenant sur une page d'ordinateur ou de smartphone, en plein milieu de la lecture d'un article sur le budget 2018 ou sur la politique étrangère de Donald Trump. Et vous comprenez aisément pourquoi les hommes sont programmés génétiquement et conditionnés socialement pour aimer les seins...

Les seins, zone érogène à ne pas oublier



On en oublierait presque d'écrire ici que les hommes, du moins les plus attentionnés ou les plus habiles, ont aussi compris qu'il s'agit d'une zone érogène particulièrement sensible chez les femmes. Et que des préliminaires amoureux n'en sont que plus réussis si l'on prend le temps de s'attarder sur les seins en les caressant et les embrassant, et plus, si affinités.



En résumé, vous l'avez compris, les raisons pour lesquelles les hommes sont attirés par les seins sont nombreuses, aussi bien héritées de l'histoire de notre évolution, que déterminées par notre éducation et notre cvilisation. Autant de bonnes raisons pour les mettre en valeur, Mesdames, soit raisonnablement, dans vos tenues vestimentaires au quotidien, soit audacieusement lors de vos dîners en amoureux, soit follement avant de passer dans l'alcôve...