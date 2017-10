Voici la principale raison pour laquelle les couples se séparent (selon un expert)

Pour l'expert, le grand mal des relations amoureuses se résume à un mot : idéalisme. Quand il s'agit d'amour, nous aurions tendance à nous montrer trop idéalistes et à nourrir des attentes trop élevées vis-à-vis de notre partenaire. Une tendance qui, d'après ce professeur en psychologie, se serait amplifiée au cours de ces dernières décennies. "Nous avons tendance à nous appuyer sur notre partenaire et à exiger de lui qu'il nous rende sensibles, ambitieux et attrayants. Cela met trop de pression sur la relation et finit par décevoir l'un des partenaires, voire les deux", avait expliqué le Pr Finkel au site The Atlantic, lors de la promotion de son livre The All-Of-Nothing Marriage.Pourtant, rien de honteux à en attendre moins de votre partenaire, rassure le Pr Finkel. Ce dernier explique que le secret d'une union réussie réside d'abord dans le fait de revoir ses exigences à la baisse et de nourrir des attentes réalistes vis-à-vis de son partenaire. L'expert conseille de privilégier les moments à deux en choisissant une activité divertissante qui plaît aux deux personnes. Il recommande également aux couples de communiquer dès le départ sur leurs attentes mutuelles.Les théories du Pr Finkel se basent en partie sur les résultats d'une récente étude publiée dans The Journal of Social and Personal Relationships. L'expérience a sollicité la participation de 296 jeunes couples. Les chercheurs ont constaté que les participants qui estimaient ne pas être satisfaits de leur relation, étaient aussi ceux dont les aspirations amoureuses ne correspondaient pas à ce qu'ils vivaient réellement au sein de leur couple. L'étude a également révélé que ces amoureux insatisafaits étaient plus réticents à s'engager au sein de leur relation et plus enclins à envisager une autre histoire ou à tromper leur partenaire.Un sondage réalisé en 2013 a dressé la liste des 10 motifs de divorce les plus fréquents. Sans surprise, la première d'entre elles concernait l'infidélité (39%), suivi de l'égoïsme du partenaire (22%). Le tempérament arrivait en 3e position (14%).Comment sauver son couple ? Cliquez ici terrafermina