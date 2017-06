Voici ce qui arrive quand un homme fait l’amour à une femme enceinte !

Entre les fluctuations de la libido et les contraintes physiques dues à la grossesse, la future maman doit également gérer le fait que son homme craigne que des rapports sexuels puissent faire mal au bébé. Or, après une journée séparés l’un de l’autre, vous n’avez qu’une envie c’est vous retrouver sous la couette et laisser parler votre désir mutuel. Au lieu d’appréhender cette étape, laissez-vous aller et profitez de vos ébats car il n’y a aucun risque que bébé soit touché.



Le bébé est bien protégé



70% des hommes refusent de faire l’amour à leur compagne enceinte car ils ont peur de blesser le bébé durant le rapport. Inutile de s’inquiéter car le fœtus est protégé par une poche de liquide amniotique se trouvant elle-même dans la poche amniotique de l’utérus qui l’isole totalement en enfermant le bébé dans une bulle. Le liquide agit comme un amortisseur et un mur protecteur, le bébé ne sent ni coups, ni chocs, ni mouvements et ne risque en rien d’être comprimé pendant que ses parents s’accordent une petite séance coquine et ce, quelle que soit la position ou les positions choisie(s).



Le bébé est également protégé contre les bactéries qui pourraient proliférer car le col de l’utérus est bouché par une glaire qui leur bloque l’accès.



Le pénis ne peut pas toucher le bébé



Le fait que le futur papa puisse toucher le bébé avec ses parties génitales durant un rapport est un mythe, mais le fait que la majeure partie d’entre eux soit sceptique quant au fait de faire l’amour à leur femme pour cette raison est bel et bien une réalité. Et bien messieurs n’ayez crainte, même si la nature vous a généreusement gâté, il est impossible que vous puissiez atteindre votre bébé en ayant un rapport sexuel.



Certes, il y a pénétration, mais aussi profonde soit-elle, elle ne risque pas de toucher le bébé car il est à l’abri protégé par le sac contenant le liquide amniotique. De plus, il y a cinq centimètres entre le fond des parties génitales féminines et la tête du bébé, impossible donc d’atteindre le fœtus même s’il a la tête en bas.



Inutile de faire vœu d’abstinence durant la grossesse car il n’y a aucun risque que le bébé puisse être blessé sauf si le médecin traitant a donné des consignes strictes et des contre-indications relatives au fait d’avoir des rapports sexuels. En revanche, s’il s’agit d’une grossesse normale, il n’y a aucun risque d’accouchement prématuré ou de fausse couche en faisant l’amour.



Toutefois, le bébé peut être « secoué » à la suite d’un rapport au cas où le bout du pénis effleurerait le col de l’utérus, mais ces secousses sont identiques à celles ressenties après une montée des escaliers ou une séance de sport.



Il est possible de faire l’amour jusqu’au dernier jour de grossesse



Au lieu de vous abstenir dès le début de la grossesse, sachez qu’il est possible d’avoir des rapports durant toute la période de la grossesse et cela ne présente aucun risque. Certains médecins conseillent même à certains couples dont le bébé tarde à faire son apparition de procéder au déclenchement à l’italienne. Il s’agit du fait d’avoir recours aux rapports sexuels pour accélérer la venue de bébé grâce aux prostaglandines contenues dans le sperme du futur papa. Ce sont des hormones qui entraînent des contractions et favorisent le travail.



Sachez que faire l’amour peut également encourager le bébé à arriver plus vite car l’ocytocine sécrétée durant l’orgasme féminin provoque des contractions.



Le bébé ne peut pas entendre les rapports sexuels



Grâce à la poche de liquide amniotique, non seulement le bébé ne sent rien mais en plus il n’entend rien. Il ne risque pas d’être témoin de votre séance de câlins et risque encore moins de garder des séquelles. Bien au contraire, le plaisir ressenti et l’endorphine sécrétée durant le rapport sont ressentis par le bébé et lui procurent une sensation de bien-être et de flottement qui fait de ce moment un pur moment de détente pour les trois protagonistes.