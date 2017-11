Voici Robert Mfune, caissier dans un fast food à 16 ans et multimillionnaire à 19 ans

Tandis que beaucoup de jeunes de son âge font encore des études, ce jeune homme de 19 ans peut se languir d'avoir déjà un sacré parcours malgré son jeune âge.



Des choix et du travail qui lui ont permis de devenir déjà multimillionnaire. Robert Mfune a 16 ans lorsqu'il commence son job d'étudiant à McDonald's près de Southampton. En parallèle de ce travail à mi-temps, il prend également des cours du soir où il étudie la finance approfondie ainsi que le trading binaire.



Quelques temps après, Robert se lance dans le trading sur le net sous le nom de sa mère. Une Bentley dorée à l'âge de 17 ans En 2014, soit un an après s'être lancé dans le trading, Robert voit son compte en banque se remplir à une vitesse folle à tel point qu'il s'achète une Bentley dorée pour la modique somme de 150 000€. Dans la foulée, on lui accorde également le statut de trader professionnel.



Âgé désormais de 19 ans, Robert Mfune vit confortablement dans une luxueuse villa et possède pas moins de trois voitures de sport. Alors qu'il aurait pu prendre rapidement la grosse tête, le jeune homme explique vouloir rendre ses proches heureux avant tout. Sa mère n'est par contre pas du tout fan de la Bentley dorée de son fils bien qu'elle avoue au DailyMail être extrêmement fière de lui.