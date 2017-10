Voici 10 bonnes raisons d’épouser une femme

Les raisons d’épouser une femme



1- Elle est dynamique



On aime bien souvent dire, derrière un grand homme se cache une grande dame, n’est- ce pas ? Oui les hommes aiment bien les femmes qui savent tenir une maison, une cheffe d’orchestre qui a la maîtrise totale de son domicile. Qui participe à sa manière, en faisant de son foyer un lieu où il fait beau de rester, qui a un esprit entreprenant. Pas le genre que non seulement elle demande tout, mais elle ne joue pas son rôle. Tu arrives dans une piaule, tout numba, tu as l’impression d’être dans une porcherie. Les mêmes rideaux depuis from, les assiettes alors n’en parlons pas !



2-Elle vous montre combien elle tient à vous



Ne dit-on pas que l’amour d’une femme, n’est pas comparable à celui de l’homme. Quand une go dit quelle t’aime, mon dieu faut pas réfléchir du matin au soir pour la conserver. Elle ne manque pas de vous faire les petites attentions au quotidien. C’est vrai que d’aucuns diront que c’est l’atalakou pour angoisser un homme, mais ce n’est pas toujours le cas. Il y’a encore celles qui croient au big ndolo ici au letch.



3- A vos yeux elle est unique



Généralement on ne sait pas pourquoi on aime. D’ailleurs il ne faut jamais chercher à le savoir, il faut juste vivre son amour. Mais comme ici chez nous, on a du mal à comprendre ou à expliquer un sentiment amoureux, on se justifie en parlant très vite du tobassi comme si il faut seulement ça pour faire vivre une relation. Or, quand une go a déjà dit a un homme,

« mon père c’est toi et moi pour la vie », le gars ne peut que se sentir heureux et faire de sa go son number one, ou bien ?





4-Elle sait vous remettre de manière polie sur la voie



Ce n’est jamais facile de supporter le point de vue d’une femme. Mais une femme qui a la capacité de vous dire que vous n’avez pas bien fait en prenant une décision X, ne cherche pas à vous rabaisser comme certains le pensent très souvent. Elle veut voir en vous tout ce qu’il y’a de meilleur. D’autres personnes qui estiment qu’ils n’ont pas de compte à rendre à leur compagne, vont rester dans leur position de macho. Quand le ndem arrive alors, tu l’entends seulement dire « si je savais ».



5-Sa beauté



La beauté est relative. D’ailleurs toutes les femmes sont belles, si votre regard est porté sur une femme ça veut dire qu’à vos yeux elle est la plus belle femme du monde, c’est votre princesse au bois dormant. Cette beauté peut-être externe ou interne, tout dépend des critères des uns et des autres.



6- Elle est intelligente



Ne dit-on pas que deux font un ? Les hommes prennent généralement les décisions sous un coup de tête, les femmes par contre sont un peu plus perspicaces. Vous savez que lorsqu’une femme veut faire quelque chose bien, elle se met à fond et le résultat est toujours au rendez-vous. Alors imaginez si votre future épouse a cette capacité d’analyse étonnante.



7- Elle veut par-dessus tout la paix



Une relation est toujours faite de haut et de bas. Peu importe le ndem qui peut arriver dans votre relation, si votre compagne malgré tout, est prête à faire des compromis pour le bien de votre relation, alors ne la laissez jamais partir. C’est aussi ça la vie en couple, toujours faire des concessions pour maintenir la flamme allumée dans un foyer.



8- Elle ne manque pas d’imagination



A force de faire les mêmes choses tous les jours, on finit par tomber dans la routine. Quand vous avez une go qui ne manque pas d’imagination ou qui est débordante d’énergie, qui sait vous apporter ce petit plus, qui ajoute à votre quotidien un changement positif au point de vous redonner goût à la vie, alors il faut la garder.



9- Elle a le sens de la famille



C’est souvent la source de discorde dans une relation. Si une femme ne fait aucune différence entre sa famille et celle de son partenaire, tout en préservant l’unité, c’est du bon. Pas le genre ma mère veut si, mon père veut ça, il faut si pour mon frère et ma sœur veut ça. Weeeeeeeeeh ma soeur ton gars a aussi a famille nor ? Alors fais aussi un effort.



10- Elle s’implique dans votre vie



Elle croit en vous plus que vous-même. Parce qu’elle sait ce qu’elle veut, elle vous motive dans toutes vos entreprises. Avec elle rien n’est impossible, elle vous fait savoir que tout est possible. Elle pense à l’avenir et veut l’affronter avec vous peu importe les difficultés de la vie. Elle sait que c’est vous qu’elle a choisi, pour traverser le beau chemin de la vie.