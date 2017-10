Vitesse, smartphone et alcool : les comportements à risque des jeunes automobilistes

95% des 18-24 ans reconnaissent avoir déjà eu au moins un comportement à risque au volant, selon une étude publiée par l'association Attitude Prévention. C'est pourquoi elle diffuse, à la télévision et sur Internet, deux spots de sensibilisation sur les risques de l'alcool ou du selfie au volant.



Dans le détail, ces jeunes automobilistes avouent dépasser régulièrement les vitesses autorisées (79%), conduite tout en étant fatigués (75%), rester au volant plus de deux ou trois heures sans faire de pause (63%), s'emporter contre d'autres usagers (56%), passer au feu rouge ou ne pas respecter les priorités (28%) ou bien encore ne pas attacher leur ceinture de sécurité (9%).



Près des deux tiers des jeunes (62%) ont déjà utilisé leur téléphone portable au volant. C'est ainsi que 51% des sondés envoient ou lisent des textos et des e-mails tout en conduisant, 49% passent ou reçoivent des appels et 21% consultent les réseaux sociaux. D'autre part, 29% ont déjà conduit sous l'influence de substances : 27% des personnes interrogées ont déjà pris le volant après avoir consommé de l'alcool et 7% en ayant absorbé des stupéfiants.



A noter toutefois qu'une écrasante majorité de ces automobilistes (89%) adapte sa conduite en fonction des passagers transportés, sachant pertinemment (61%) que les accidents de la route représentent la 1ère cause de mortalité chez les 18-24 ans en France.



Ces comportements sont d'autant plus dangereux que plus de la moitié de ces jeunes conducteurs (57%) conduisent tous les jours ou presque. De plus, pour rentrer de soirée, ils sont 85% à avouer prendre le volant, que ce soit occasionnellement (49%) ou systématiquement (36%).

Cette enquêté a été menée en ligne par OpinionWay pour Attitude Prévention, du 14 au 25 septembre 2017 auprès d'un échantillon de 502 jeunes conducteurs âgés de 18 à 24 ans.



relaxenews