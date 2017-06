Viré du gouvernement début 2017, Affoussy Bamba reprend du service auprès de Soro

Affoussiata Bamba Lamine, ex-ministre de la Communication et ex porte-parole en second du gouvernement, fut renvoyée par le chef de l’État Alassane Ouattara, après sa défaite contre Yasmina Ouégnin à Cocody, lors des législatives de fin 2016.



Depuis lors, l’ancienne membre des forces nouvelles (rébellion) faisait profil bas. Elle s’était retirée hors du pays durant de longs mois. Elle vient de briser le mutisme qu’elle s’était imposée dans un message posté sur les réseaux sociaux.



Dans ce bref message, elle appelle à « s’unir autour de Guillaume Soro », le président de l’Assemblée nationale en difficulté au sein du Rdr. Affoussy comme on l’appelle affectueusement se souvient de son rôle de porte-parole de la rébellion.



«Aussi, en ma qualité de Porte-parole des Forces Nouvelles, je ferai bientôt une déclaration. Pour l’heure, je lance un appel à une forte mobilisation le jeudi 29 juin 2017, à tous les Ivoiriens, épris de paix et engagés pour la réussite de la réconciliation nationale, à s’unir autour de GKS pour la commémoration de l’attentat du 29 juin 2007», a-t-elle écrit.



Qu’est-ce qui motive l’ancienne locatrice de la Tour D à ce rappel des troupes. Au gouvernement, elle avait pourtant gardé ses distances d’avec son mentor, Soro Guillaume. De bonnes sources, Affoussiata se serait brouillée avec celui-ci pour se rapprocher de la tendance Gon Coulibaly du Rdr. Il a fallu, sans doute, son éviction du gouvernement et le mauvais casting qui l’a perdu aux législatives de 2016, pour qu’elle retrouve ses anciens réflexes et ses anciens nouveaux amis.



Elle devrait être l’attraction de l’événement de Bouaké ce jeudi à l’occasion de la commémoration de l’attentat contre l’ancien Premier ministre de Gbagbo et de Ouattara.