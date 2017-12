Vih-Sida/ Ces chiffres qui donnent froid dans le dos: 36.700.000 personnes atteintes dans le monde...

"En 2016, il est estimé que 36.700.000 personnes vivent avec le VIH dans le monde dont 6,5 millions en Afrique de l'Ouest et du Centre (soit 17,3%). En Côte d'Ivoire, ce nombre est de 460.000 personnes dont 56,5% sont des femmes, et les enfants représentent 4,3%", a dit à la presse Mme Raymonde Goudou.



Elle a souligné qu'"il est également estimé que 25.000 nouvelles infections par le VIH sont survenues en Côte d'Ivoire dont 16% chez les enfants. Ce qui représente une baisse de 68% de 2000 à 2016". Le nombre de décès liés au sida s'est quant à lui établi à 25.000 dont 8% d'enfants, soit une baisse de 43% entre 2000 et 2016. Chez les femmes enceintes, le taux de positivité VIH est passé de 3,8% en 2012 à 1,2% en 2016, soit une baisse de 68%.



"Au 30 juin 2017, 279.391 personnes vivant avec le VIH sont régulièrement vues dans les soins VIH, soit une progression de 20% par rapport à 2015". En outre, "219.751 de ces personnes bénéficient-elles régulièrement du traitement antiretroviral (+33% par rapport à 2015)", a-t-elle poursuivi.



Le thème retenu pour la 30ème Journée mondiale de lutte contre le Sida est "Droit à la santé". Au niveau national, le gouvernement ivoirien, a, à travers le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, placé cette célébration sous le thème de la "Prévention pour tous". La Journée mondiale de lutte contre le Sida est célébrée chaque 1er décembre.



