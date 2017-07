Valérie Trierweiler et François Hollande : « Oui, nous sommes en contact »

Après Merci pour ce moment, le livre dans lequel elle évoquait sa relation et sa rupture avec l’ex-président de la République, la journaliste sort cette fois Le Secret d’Adèle, un roman qui retrace l’histoire de la femme qui a inspiré Gustav Klimt pour son tableau La Dame en or, l’un de ses chefs d’œuvre.



Dans une interview accordée au Point, Valérie Trierweiler s’est réjouie des critiques positives sur son dernier livre, elle qui a été la cible de nombreuses attaques pour Merci pour ce moment. « J’en ai un peu souffert de ce fameux milieu, de mes confrères journalistes, a-t-elle regretté. Je me suis demandé si on allait encore m'attaquer ou pas. Et finalement non. Je suis contente d'avoir renoué avec l'écriture. »



Fière de ce nouvel ouvrage, Valérie Trierweiler a confié l’avoir offert à François Hollande, avec qui les liens ne sont pas rompus. « Oui, nous sommes en contact. On s’est revus, et il est arrivé qu’on échange, a-t-elle poursuivi. Je lui ai bien sûr donné mon livre. Mais j'en ai assez qu'on me ramène à mon passé. J'ai le droit d'avoir une vie, et ma vie aujourd'hui, elle est vers l'avenir, pas dans le passé. » Comme elle le confie volontiers, ce roman l’a véritablement aidée à tourner la page.



source : voici