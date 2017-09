Une première application vient d’être reconnue comme moyen de contraception

Un couple de Suédois a mis au point une application disponible sur smartphone, qui vient d'être reconnue comme un moyen de contraception. Une alternative de plus pour les femmes, qui souhaitent savoir quand elles sont en période de fécondité, ou non.



Pilule, stérilet hormonal ou au cuivre, préservatif… Les moyens de contraception sont variés. Mais un petit nouveau fait son entrée : l’application mobile. C’est une première sur le marché des applications santé, qui ne cesse de se développer.



L’appli Natural Cycles, disponible sur smartphone, a été développée par un couple : Elina Berglund, physicienne en technologie des particules et Raoul Scherwitzl, chercheur en nanotechnologie et en physique. En mettant au point cette appli, ils souhaitent offrir une alternative aux autres moyens de contraception et ainsi permettre aux femmes de se protéger pendant les rapports sexuels, sans avoir à subir les effets secondaires que d’autres moyens de contraceptions peuvent provoquer.



Le principe est simple : après y avoir entré quelques données, comme la température de votre corps chaque matin, votre smartphone, doté d'un algorithme, est en mesure de détecter vos cycles naturels, et de vous prévenir si oui ou non vous êtes en période de fertilité. L’écran affiche du rouge si il y a des risques de tomber enceinte, et du vert apparaît les jours où vous n’êtes pas fertile.



Mais comme tous les moyens de contraception, cette application n’est pas fiable à 100%, et le risque zéro n’existe pas. Des tests ont tout de même permis de démontrer son efficacité, et elle a déjà pu être reconnue officiellement comme moyen de contraception, notamment en Europe grâce à l’entreprise Tüv Süd, qui délivre des certifications dans le domaine des appareils de santé.



" Notre ambition est de faire certifier les Cycles Naturels dans tous les pays du monde ", affirment les fondateurs de l’application.



femmeactuelle.fr