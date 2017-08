Une poubelle intelligente nous aidera bientôt à jeter nos déchets dans le bon bac de recyclage

C’est toujours la même histoire : vous décidez de faire une bonne action et de recycler une bouteille de lait en carton, mais une fois arrivé devant les poubelles de tri, vous vous posez cette question. "C’est quel bac déjà ?". Bonne nouvelle, une poubelle connectée pourrait bientôt vous aider grâce à l’intelligence artificielle.



La poubelle, à destination des entreprises et des commerces, a été créée par Cambridge Consultants, une entreprise londonienne. L’objet est capable de reconnaître un déchet déposé sur sa surface, et d’indiquer dans quel bac celui-ci doit être jeté. La poubelle anglaise utilise deux caméras et un système de machine learning, qui lui permet non seulement de savoir ce qu'est une vieille bouteille en plastique, mais aussi d'apprendre à reconnaître de nouveaux matériaux.



Comme le note le site Endgadget, ce n’est pas la première poubelle connectée qui arrive sur le marché, mais ces objets étaient jusqu'à présent réservés à un usage privé. Cambridge Consultants souhaite que sa création soit sponsorisée par des marques comme Coca-Cola ou des chaînes de supermarchés, souhaitant pousser leurs clients à recycler plus et mieux.



Aucun détail n’est donné par l'entreprise anglaise quant à la date de sortie de cette poubelle intelligente. Dans un communiqué de presse, Cambrige Consultants indique imaginer un futur proche dans lequel des utilisateurs recevraient des points sur une appli smartphone après avoir jeté leurs déchets dans le bon bac. Peut-être que cette solution améliorer la valorisation des déchets. La France en aurait en tout cas bien besoin : en 2015, seulement 20 % du plastique y était recyclé.



