Une « nouvelle génération » de taxis-compteurs annoncée à Abidjan

Le secteur du transport urbain à Abidjan va enregistrer une nouvelle donne avec l’annonce d’une « nouvelle génération de taxis-compteurs », informe un communiqué du ministère en charge des Transports.



Il s’agit de « véhicules spécialement équipés pour le transport, et qui seront gérés par le centre d’appel du Groupement des professionnels de taxi-compteur (GPTC) » détaille la source qui précise une mise en service « dans les prochains jours ». Sur des images présentées à l’occasion, l’on peut apprécier des véhicules neufs en couleurs orange et blanc avec à l’intérieur des équipements spécifiques. Il sera en outre proposé aux futurs clients de régler leurs courses par mobile money.



Cette nouvelle offre viendra relancer la concurrence sur les segments milieu et haut de gamme du marché abidjanais du transport de personnes qui a vu ces dernières années l’arrivée d’acteurs tels Africab, TaxiJet ou encore Taxipro. Cela, en attendant une possible arrivée de l’américain Uber, déjà présent au Ghana voisin et qui a manifesté son intérêt pour le marché ivoirien.



Avec le lancement de deux nouvelles compagnies de transport sur la lagune Ebrié, le prochain métro d’Abidjan et le projet du 4ème pont Yopougon – Plateau, circuler dans la capitale économique ivoirienne pourrait à nouveau redevenir une partie de plaisir.



