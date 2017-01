Une jeune femme de 23 ans veut rendre les Africains riches

«Je déteste dire d'où je suis. Il suffit de dire que je suis d'une petite banlieue à l'est de Johannesburg "rires Masango. Une autre idiosyncrasie claire est son amour pour aider les autres, qui est l'une des raisons pour lesquelles elle a commencé sa société mère Bear Run Investments en Septembre 2013. "J'ai commencé Bear Run Investments après avoir été témoin de nombreuses personnes se faire prendre dans le web des propriétaires de régime pyramidal trompeuse et« get rich quick » des entreprises.



J'ai senti le besoin d'aider à éduquer ces gens sur les canaux appropriés d'investissement et de les présenter à des sociétés d'investissement entièrement réglementées qui leur permettra de se déplacer comme bon leur semble », dit-elle. Elle a également obtenu l'inspiration de regarder le film 'Pursuit of Happyness' maintes et maintes fois, un film avec Will Smith sur un pauvre homme qui a continué à faire des millions en tant que courtier. Son autre motivation pour le démarrage de son entreprise est les gens avec windfalls. Masango éduque ces personnes sur la façon d'investir leur nouvelle richesse trouvée et de le faire grandir, plutôt que de le gaspiller loin.



Masango a voulu être un chirurgien de cerveau et ses résultats de lycée reflètent ses possibilités de devenir un, mais son amour pour le monde d'investissement a repris. «J'ai senti que je pouvais aider plus de gens avec leur situation financière par des investissements que je ferais comme un chirurgien de cerveau. Je serais limité en tant que médecin parce que je n'ai que deux mains pour aider une personne à la fois. L'argent pourrait ne pas résoudre tous les problèmes, mais il est utile, alors je pense que je suis plus utile maintenant », dit Masango.En grandissant, Masango a assisté au Haut de Boksburg où elle était tout-ronde.



C'est là qu'elle est tombée amoureuse des arts, à tel point qu'elle a pris une année sabbatique pour ouvrir une école de danse en 2010 mais elle a décidé d'aller au varsity l'année suivante.En 2011, elle a commencé un B.Com degré en gestion entrepreneuriale, mais a quitté après sa première année. Masango a ensuite investi et financé où elle a appris comment le monde des placements opérait généralement."Après que j'ai quitté le varsity, j'ai commencé à négocier des actions, l'enseignement de moi-même comment le commerce sur la JSE (Bourse de Johannesburg). Je dois admettre, l'une influence majeure que j'ai obtenu est venu du film 'Pursuit of Happyness'. J'ai regardé ce film des millions de fois et le fait que c'est une histoire vraie m'a motivé plus pour démarrer ma propre entreprise et faire un succès de celui-ci "



«En 2013, j'ai commencé Bear Run Investments et je me suis donné le temps d'apprendre et de développer l'entreprise. C'était difficile au début, car l'entreprise n'avait pas d'argent, mais elle a grandi maintenant et elle fait des profits suffisants », explique Masango.Cette jeune femme d'affaires fait un succès de sa passion pour le monde de l'investissement et elle commence à récolter les fruits, récemment se gâter avec une nouvelle voiture dans le processus.«Démarrer ma compagnie sans argent m'a beaucoup appris.



Il m'a appris comment mettre en réseau avec les bonnes personnes et il m'a appris la valeur de l'argent et comment le gérer ", dit-elle.Masango a étendu ses intérêts commerciaux et a établi deux autres entreprises, l'une étant son agence de recrutement 'Gentle Hands Agency'. La deuxième affaire que cette jeune femme a établie est «FeFine», qui signifie «Femmes avec des Finances». FeFine vise à promouvoir la littératie financière ainsi que l'indépendance financière des femmes de tous âges.



«FeFine ne favorise pas le féminisme mais vise à créer un mouvement qui brise les stéréotypes sexuels et soulève la femme jeune, intelligente et financièrement en sécurité», explique Masango.En plus de ses engagements commerciaux, Masango, âgée de 23 ans, a décidé de retourner à l'école en terminant ses études à temps partiel. "Je veux le titre de Dr devant mon nom, même si ce n'est pas un médecin comme je l'avais prévu (rires). J'ai promis à ma mère que je serais médecin alors j'en serais un "ricanement Masango. Analyste d'investissement, Gary Booysen, qui est un gestionnaire de portefeuille / directeur chez Rand Suisse a dit qu'il pense que j'ai trébuché sur «une étoile de l'entreprise à venir" quand je lui ai demandé sur Masango.Les deux se sont rencontrés pour poursuivre des partenariats d'affaires potentiels et Booysen a été impressionné par Masango.



Booysen, qui a remporté les 2013 Peoples 'Choice Awards au jour ouvrable - Intellidex SA Top Stockbroker examen, dit son impression de Masango est que «elle est très ambitieux, brillant et certainement un auto-démarreur / entrepreneur. Il ne fait aucun doute que les affaires sont dans son esprit. Elle est jeune et toujours très désireuse d'apprendre.Alors que l'avenir semble brillant pour cette jeune femme, elle n'a pas l'intention de ralentir et elle a déjà des idées d'affaires qu'elle espère poursuivre.Elle a également l'intention de diversifier Bear Run Investments, d'aller dans des alternatives.



"En ce qui concerne les affaires, je prévois construire un héritage. Je veux que ma valeur nette soit en dollars, je prévois d'être un millionaire en dollar.Je prévois d'étirer mon argent autant que possible, dit Masango". Outre ses ambitions d'affaires, son amour pour aider les autres est évident à l'avenir ainsi que ses plans sur l'ouverture de son organisation de charité propre. Elle veut être en mesure d'aider d'autres personnes sans trop bosser dans ses poches. «Les gens riches ne sont généralement pas charitables et les gens charitables ne sont généralement pas riches alors j'espère pouvoir les deux», dit Masango. Réalisations à l'âge de 23 ans, Nelisiwe Masango est la preuve vivante que l'âge n'est rien d'autre qu'un nombre.



Source: entrepreneuriat.net