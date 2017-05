Une flèche lui transperce le cou, il survit

Un quadragénaire s'est rendu à l'hôpital de Turin il y a quelques jours avec un dard qui lui transperçait le cou de part en part. Les médecins ne croyaient pas ce qu'ils venaient de voir et pourtant l'homme était conscient et parlait. Il a expliqué que la flèche métallique s'était logée de manière accidentelle alors qu'il nettoyait son arbalète.



Par un énorme coup de chance, le projectile n'a pas transpercé, ni la trachée, ni l'œsophage, ni le larynx, ni les cordes vocales et est passée à un millimètre de l’artère carotide. La flèche a par contre transpercé l'artère thyroïdienne et fracturé la sixième vertèbre cervicale, mais sans toucher la moelle épinière, a précisé e quotidien «La Stampa».



Rapidement opéré, l'homme se trouve aux soins intensifs, mais sa vie n'est pas en danger. Il devrait sortir d'ici quelques jours.