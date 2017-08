Un préfet exhorte les populations à déclarer les naissances, Côte d'Ivoire

"Je vous exhorte à declarer les naissances. Cette opération est gratuite", a dit Coulibaly Lamine aux populations sous sa responsabilité sur la nécessité d'inscrire les nouveau-nés dans les registres de l'État civil. Pour lui, c'est à ce seul prix que l'on pourra " vaincre les méfaits de l'apatridie.



Il a abordé plusieurs autres sujets dont la salubrité qui est, selon lui, "la première barrière contre les maladies". Il a notamment souhaité que les chefs de villages prennent toutes les mesures pour éviter la divagation des animaux. Sur la question des infrastructures promises par le président de la République, Alassane Ouattara à la région du Gbôklê, Coulibaly Lamine a fait le tour, citant le débarcadère de Sassandra, le marché et le bitumage de la route Sassandra-Gagnoa. " Faites confiance au président Alassane Ouattara. Quand il dit, il fait", a-t-il rassuré.



Le député de la circonscription 64 Dakpadou et Sago, communes et sous-préfectures, Kebe Mahamadou a déroulé un chapelet de doléances. Il a dénoncé la prolifération des barrages illégaux tenus dans certains endroits par des agents non assermentés. Tout en souhaitant qu'une brigade de gendarmerie "en bonne et due forme" soit érigée dans la zone. Le député s'est surtout attardé sur l'État impraticable des routes.



Il a cependant salué les efforts du premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a, par l'entremise du conseil café-cacao, décidé le profilage d'une des principales routes de la zone. L'élu a aussi pointé du doigt le manque de plateaux techniques adéquats dans les centres de santé, le manque "criard" d'eau potable et l'électricité dont il a dit qu'aucun "des villages de cette sous-préfecture de plus de 65 000 âmes n'est raccordé au réseau électrique".



Pour cette première visite dans la sous-préfecture de Sago, le préfet de région, préfet du département de Sassandra a bénéficié d'un accueil qu'il a qualifié de " chaleureux". Il a dit avoir "bien pris note" des préoccupations des populations qu'il compte transmettre "à qui de droit". Il en a profité pour visiter le deuxième collège privé de la sous-préfecture où il a conduit une séance de travail avec les cadres. Coulibaly Lamine a pris fonction dans le Gbôklê en février 2017. Le village de Sago a été érigé en sous-préfecture en 2001. Le sous-préfet actuel, le deuxième, est Monsieur N'Gbo Béké.



Chris Monsékéla

afrikipress