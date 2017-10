Un conflit foncier dans l’ouest de la Côte-d’Ivoire pour le contrôle de 9000 hectares de cacao inquiète

Au coeur du conflit : 9000 hectares de plantations de cacao situés dans la forêt classée de Goin-Débé et autrefois contrôlés par le redouté chef d’un groupe de burkinabè du nom de Salam Yaméogo.



A partir des années 1970, et particulièrement pendant la crise dès le début des années 2000, différentes populations se sont installées dans cette forêt, théoriquement protégée, pour notamment y faire fructifier cette culture de rente.



C’est à la suite de l’arrestation et de l’incarcération fin 2014 de Salam Yaméogo, que des rivalités ont émergé pour le contrôle de ces terres entre des autochtones wê et des baoulés, originaires du centre du pays.



La tension est récemment montée d’un cran. Le 2 octobre, des affrontements ont fait deux morts. Cinq autres personnes ont perdu la vie trois semaines plus tard. Le confit a en outre fait une vingtaine de blessés et de nombreux déplacés.



Depuis plusieurs semaines, autorités locales et nationales multiplient les appels au calme et tentent à tout prix d’éviter que les tensions communautaires ne s’enveniment et ne se propagent.



Quoi qu’il arrive, estime un journaliste en poste dans la zone, « tant que les forêts classées de la région seront illégalement occupées, les conflits de ce type ne cesseront pas ».



Source: RFI