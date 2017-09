Du citron : tous les matins



Antiseptique et riche en vitamines C, le citron stimule les défenses naturelles. Pour ne pas tomber malade : ajoutez le jus d’un demi-citron à votre thé ou dans un grand verre d’eau le matin. Attention : "Le citron décongestionne et draine le foie, il entretient la santé des muqueuses, mais quand il fait froid, si on se sent frileux c’est possible qu’on ne métabolise plus l’acidité du citron. Il faut donc être prudent", met en garde la naturopathe.