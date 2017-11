USA : Michelle Obama sur le devant de la scène

Michelle Obama a pris a parole mercredi, lors du sommet de la Fondation Obama.



Retour à Chicago sur le devant de la scène. Mercredi, l'ex-First Lady Michelle Obama a pris la parole lors du sommet de l'Obama Foundation, qui s'est ouvert mardi dans sa ville natale, où son mari et elle se sont établis avant qu'il ne brigue avec succès la présidence américaine. Lors de cet échange avec la poète Elizabeth Alexander, Michelle Obama a notamment rendu hommage à ses parents, en particulier son père, décédé il y a 26 ans : «J'ai eu des parents assez forts, qui étaient assez discrets et humbles.



Mais je vis chaque jour pour essayer de faire leur fierté. [...] Mes parents n'ont pas étudié à l'université, ils n'étaient pas riches, ils n'avaient pas les moyens. Mon père était atteint d'une sclérose en plaque, c'était un sportif jusqu'à ce qu'il soit atteint par cette maladie dans la fleur de l'âge. Il faisait de la boxe, il nageait. [...] Mais même avec son handicap, il inspirait un certain respect. Il était le centre de notre famille.»



"Nous aimons nos fils, et nous élevons nos filles"



Michelle Obama a également parlé du sujet qui agite les médias mondiaux depuis l'éclatement du scandale Weinstein : le harcèlement sexuel dont sont victimes des millions de personnes à travers le monde et la libération de la parole des femmes, qui s'est faite ces dernières semaines dans de nombreux pays. Elle a surtout incité à l'éducation des garçons, elle qui est mère de deux filles : «C'est le problème dans le monde en ce moment.



Nous aimons nos fils, et nous élevons nos filles. Nous les élevons pour qu'elles soient fortes et parfois nous essayons de ne pas heurter les hommes. Et nous le payons un peu. [...] Est-ce qu'on protège un peu trop nos hommes, à tel point qu'ils pensent avoir trop de droits, un peu bien-pensants, parfois?»



La veille, son mari Barack Obama se trouvait à ses côtés pour l'inauguration de ce sommet. Pour l'occasion, le prince Harry, dont le couple anciennement présidentiel est resté proche, avait fait le déplacement et a même participé à un panel animé par Mellody Hobson, l'épouse de George Lucas. Le réalisateur derrière la saga «Star Wars» a suivi l'événement dans le public.



