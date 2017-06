USA : Le chirurgien lui enlève le mauvais testicule, il obtient 810 000 euros

Il souffrait de douleurs chroniques au testicule droit depuis 15 ans. Steven Hanes, un Américain de 54 ans, a ainsi décidé de se faire opérer. Problème : le chirurgien lui a enlevé le mauvais testicule. Mercredi, le médecin, et l’hôpital dans lequel il travaille en Pennsylvanie, ont été condamnés à verser au patient 810 000 euros de dommages et intérêts.



L’erreur médicale remonte à juin 2013. Steven Hanes consulte le Docteur Valley Spencer Long qui conseille à son patient de 54 ans de se faire retirer le testicule qui le gêne terriblement. Mais le jour de l’opération chirurgicale, le médecin de 77 ans se trompe et lui sectionne le testicule gauche. Lui était sain.



« Steven souhaitait atténuer sa douleur. Quatre ans plus tard, il continue de souffrir. Les douleurs sont même plus fréquentes », a déclaré l’avocat de Steven Hanes à Penn live. Il a ajouté que « l’attitude du médecin pendant la chirurgie montre qu’il n’avait aucune idée de quel testicule il enlevait ».



S’il se fait opérer de l’autre testicule, Steven Hanes devra suivre toute sa vie une hormonothérapie en prenant de la testostérone.