USA : La double charge d'Obama et Bush contre Trump

Discret depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, Barack Obama a montré jeudi soir qu'il avait gardé tout son pouvoir de séduction chez les militants démocrates, alors que le 44e président des États-Unis était venu soutenir le candidat démocrate local au poste de gouverneur, Ralph Northam. Longuement ovationné, Barack Obama a appelé les électeurs de Virginie à aller voter pour "envoyer un message résonnant dans tout ce beau pays et dans le monde". L'occasion aussi de critiquer Donald Trump : "Si pour remporter une campagne on doit diviser la population, alors on ne sera pas capable de la gouverner", a-t-il lancé.



"Notre valeur est au plus haut non pas quand nous rabaissons les gens mais quand nous essayons d'élever tout le monde ensemble", a également dit Barack Obama. L'ancien président démocrate a fait référence aux récents événements tragiques qui ont agité Charlottesville, ville de Virginie théâtre d'une violente manifestation de militants d'extrême droite rassemblés autour d'un monument confédéré. Un peu plus tôt, Barack Obama était dans le New Jersey, à côté de New York, pour soutenir le démocrate briguant le poste de gouverneur, Philip Murphy. "La politique actuelle... on croyait en avoir fini il y a longtemps... Les gens ont 50 ans de retard ! On est au 21e siècle, pas au 19e...", a-t-il ironisé.



Bush dénonce les "théories du complot" et les "manipulations"



Dans le même temps, son prédécesseur, George W. Bush, a livré un plaidoyer en faveur des valeurs démocratiques et de la mondialisation lors d'une conférence organisée par l'institut portant son nom, à New York. "Nos débats se détériorent à l'aune d'une cruauté nonchalante", a-t-il déclaré. "L'intolérance semble enhardie. Nos débats politiques semblent plus vulnérables aux théories du complot et aux manipulations", a-t-il poursuivi.



"Nous avons vu le nationalisme se dénaturer en nativisme, et nous avons oublié le dynamisme que l'immigration a toujours apporté à l'Amérique", a ajouté George Bush. "Nous perdons confiance dans l'économie de marché et le commerce international, en oubliant que les conflits, l'instabilité et la pauvreté sont les conséquences du protectionnisme". "Nous observons le retour des idées isolationnistes, en oubliant que la sécurité de l'Amérique est menacée par le chaos et le désespoir frappant des lieux distants où terrorisme et épidémies, gangs et trafics de drogue tendent à émerger", a-t-il aussi déclaré.



