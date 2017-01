USA: Elle décide de sortir avec un Afro-américain, ses parents lui infligent une grave punition

Allie Dowdle est une jeune étudiante américaine de 18 ans qui vit l’un de ses pires cauchemars depuis qu’elle fréquente un étudiant afro-américain. D’après nos confrères de The Independant, la jeune demoiselle s’est vue coupée les vivres par ses parents parce qu’elle sort avec un étudiant noir.



Devant à cette difficulté à la laquelle elle doit faire face, Allie Dowdle a décidé de lancer une campagne de levée de fonds sur GofundMe. L’objectif de cette campagne de levée de fonds est de lui permettre de financer ses études. Allie Dowdle a levé plus de 10.000 dollars sur un site de financement participatif.



Pour cette dernière, c’est une façon de “dire non au racisme”. Selon la jeune femme, ses parents ont décidé d’arrêter de l’aider lorsqu’ils ont découvert qu’elle fréquentait un étudiant afro-américain. Lancée juste le 11 janvier, la campagne a déjà permis à la jeune femme de récolter 13.000 dollars.



“Il y a à peu près un an, j’ai dit à mes parents que je commençais à sortir avec un garçon nommé Michael, en leur montrant une photo”, explique Allie Dowdle.



“Mon père ne m’a pas laissé le choix: je ne pouvais plus revoir Michael. Simplement à cause de sa couleur de peau. Mes parents m’ont dit que je pouvais mieux faire”, poursuit-elle.



La fille a fait savoir qu’à partir du moment où elle s’est mise à sortir avec le jeune noir, ses parents la privent de ses “économies personnelles”, ainsi que de sa voiture, son téléphone et du financement de ses études. Et comme elle ne compte pas céder au chantage de ses parents en renonçant à sa vie amoureuse, elle a trouvé une solution qui est l’organisation d’une campagne de levée des fonds pour faire face aux problèmes qu’elle rencontre.



Selon le père de l’étudiante, il ne “préfère pas” que sa fille fréquente un Afro-américain en raison des “problèmes” autour du métissage aux Etats-Unis. Selon lui, sa fille est aussi trop “gâtée” et il est temps qu’elle grandisse.