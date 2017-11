Tu penses tout connaître de Messenger de facebook ? Pas si vite, voici 10 fonctionnalités...

1. Tu peux utiliser Messenger sur ton ordinateur



Sur ton smartphone, tu as une application uniquement réservée à tes discussions instantanées et bien, sur ton ordinateur, il y a la même chose. Il suffit de se rendre sur le site Messenger.com et le tour est joué. Pratique quand tu veux juste envoyer un message à un ami sans être distrait par ton fil d'actualité!



2. Ajouter un ami avec le code de ton profil



Tu rencontres une personne et tu veux instantanément être son ami? C'est possible. Une fois ton application messenger ouverte, tu dois choisir l'onglet people (contact) et au-dessus tu auras un autre onglet scan code. Celui-ci va ouvrir ton appareil photo et il te suffira de scanner le code de ton nouvel ami. Exactement comme Snapshat en fait!



3. Envoyer et recevoir de l'argent



Une fois que tu as connecté ta carte bancaire à ton profil Facebook, c'est parti, tu peux envoyer et recevoir de l'argent de tes amis. Pour le faire, tu dois aller dans les paramètres de ton compte --> paiements --> paramètres du compte --> ajouter un moyen de paiement.



4. Jouer à des jeux



Soit tu défies un ami, soit tu peux jouer seul (il suffit pour cela de créer une conversation avec toi même). En effet, une fois que tu es dans une convers, il te faut appuyer sur l'onglet "games" (jeux) et une liste de jeux va apparaitre par exemple Solitaire, Basketball FRVR, Snake, etc.



5. Parler sur des chatbots (intelligence artificielle)



Tes amis te saoulent? Alors tu peux parler sur un chatbot, c'est-à-dire parler avec un assistant virtuel. Pour cela, il faudra réaliser quelques manoeuvres mais rien de bien compliqué. Commence par télécharger Chatfuel et suivre les instructions.



6. Avoir des conversations secrètes



Des infos top secrètes à communiquer? Facebook a pensé à toi. Tu peux avoir une conversation cryptée avec la personne de ton choix. Comment faire? Sur Messenger, il faut appuyer pour créer une nouvelle conversation et ensuite, tout en haut à droite, il est noté "secret", tu choisis ensuite la personne avec laquelle tu veux avoir cet échange secret. En tapant sur la petite horloge, tu peux décider après combien de temps le message doit disparaitre.



7. Customiser tes conversations



Place à la fantaisie. En cliquant sur le nom de la personne avec qui tu es en train de communiquer, tu peux changer la couleur de la conversation, changer l'emoji de la conversation (le fameux pouce bleu), donner un surnom...



8. Envoyer des musiques, des news, des GIF's



À la place d'envoyer une photo, tu peux en cliquant sur le bouton +, transmettre à un ami, des musiques via Spotify, des infos, des stickers, etc. Fais-toi plaisir!



9. Animer ton texte avec ScribbleChat



Toujours dans une conversation, toujours en appuyant sur le bouton +, tu trouveras dans les extensions l'application ScribbleChat. Une fois dessus, tu peux écrire ton texte et choisir les animations que tu veux rajouter.



10. Envoyer des enregistrements audio



Vraiment hyper pratique quand tu as la flemme d'écrire et beaucoup trop de choses à raconter. Dans l'onglet + d'une conversation, appuie sur Voice et ensuite, tu peux enregistrer ton message vocal. Simple comme bonjour.

Voilà, c'est terminé maintenant Messenger n'a vraiment plus de secrets pour toi!



Newsmonkey