Toutes les solutions pour avoir de belles dents

Les dents se chevauchent : l’orthodontie invisible



Les appareils dentaires, bardés de fils métalliques, bien supportés par les enfants mais beaucoup plus mal par les adolescents et les adultes, ne sont plus obligatoires. Pour les petites imperfections, deux dents qui se chevauchent par exemple, il existe maintenant des gouttières transparentes, donc invisibles, à porter toute la journée. L’objectif : pousser légèrement les dents pour les repositionner naturellement.



Pour les cas plus complexes, on peut poser des plots et coller les bagues sur le côté interne de la dent, ce qui rend le dispositif complètement invisible. En plus il évite les taches blanches laissées par la colle sur la face externe des dents, ce qui n’était pas très joli.



En pratique : ces traitements sont efficaces en 4 mois à 2 ans, selon les défauts à corriger. Ils ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale pour l’adulte. Notre conseil : consultez plusieurs praticiens et demandez un devis.



Dent cassée : un nouvelle résine top



Une dent de devant qui se fend ou se casse, une carie qu’il faut combler… Autrefois, les amalgames dont on se servait pour réparer ces petits accidents étaient visibles. Maintenant, de nouvelles résines prennent exactement la couleur et surtout la translucidité de l’émail, ce qui leur permet de se fondre complètement avec ce dernier. Particulièrement indiqués pour les dents de devant, ces amalgames sont, en plus, si solides que l’on n’a pas besoin de les ménager quand on mange.



En pratique : si vous vous cassez une dent, la meilleure solution est toujours de ramasser le morceau cassé, de le maintenir à l’humidité (eau, linge humide), et de courir dare-dare chez le dentiste le plus proche pour qu’il la recolle. A la longue, la dent se réparera toute seule, comme s’il s’agissait d’une greffe. Si vous ne pouvez pas avoir recours à cette « autogreffe », le dentiste vous propose la réparation à l’aide de ces nouvelles résines.



Dents abimées: des facettes pour les embellir



Quand une incisive ou plusieurs dents de devant se fendillent, perdent de leur substance, se tachent ou présentent une forme disgracieuse… il est possible de les masquer par des facettes, autrement dit de fines pellicules de céramique imitant à merveille la surface et la couleur de la dent. Les nouveaux matériaux utilisés, ultra résistants, ont permis d’affiner cette pellicule (de 3 à 8 dixièmes de millimètre) et de la rendre indécelable. Le bémol : la pose réclame toujours un sablage et un meulage de la dent saine. Mais le résultat, affirme le Dr Raux, est le plus pérenne de tous les traitements prothétiques.



En pratique : Demandez un devis, sachant qu’il faut compter de 600 à 1 000 € par dent.



Molaires à remplacer : des couronnes qui passent inaperçues



De nouvelles céramiques très résistantes permettent de constituer un « noyau » complètement translucide et de s’affranchir de toutes les structures métalliques qui étaient autrefois nécessaires pour leur solidité. Comme elles acceptent la colle, ces céramiques évitent le ciment qui permettait autrefois de les fixer. Résultat : un joint entre la dent et la couronne complètement invisible.



En pratique : vérifiez auprès de votre dentiste s’il utilise ce nouveau procédé.



Dents jaunies : le blanchiment en douceur



Les dents qui jaunissent avec l’âge, c’est normal mais ce n’est certainement pas une étape obligée. « Le blanchiment peut être une véritable cure de jouvence », affirme le Dr Raux. D’autant plus que les dentistes ont abandonné les solutions hyper concentrées de peroxyde d’hydrogène (jusqu’à 25%), appliquées sous lumière bleue, contraignant le patient à rester bouche ouverte pendant une heure au fauteuil. Aujourd’hui on procède différemment, avec des solutions à base de peroxyde de carbamide et riches en ions calcium, phosphore, potassium et fluor, que l’on laisse au contact des dents pendant au moins quatre heures, voire toute une nuit. Le résultat dure au moins cinq ans et engendre moins de fragilité des dents et moins d’irritations sur les gencives.



En pratique : demandez un devis (comptez entre 350 et 600 €). Le praticien contrôle que vous n’avez pas de caries à traiter au préalable, que vos gencives sont en bonne santé. Si nécessaire, il procède à un détartrage. Ensuite, il prend deux empreintes pour faire des gouttières « sur mesure », munies de petits réservoirs, dans lesquels il faut verser le contenu des seringues de produit blanchissant. Compter au moins cinq nuits pour les dents du bas. Et dix pour celles de la mâchoire supérieure.



Taches blanches : illusion d’optique avec les nouvelles résines



Les taches blanches et opaques sur les dents peuvent être dues à un défaut de l’émail, une déminéralisation, voire une séquelle de traitement orthodontique. Si la dent présente une tache blanche à la surface, on peut réparer cette disgrâce grâce à la technique d’érosion-infiltration. En clair, le dentiste abrase superficiellement l’émail défectueux avec un gel spécial. Puis il injecte sur la zone en question une résine dont les propriétés optiques sont exactement les mêmes que l’émail sain.



