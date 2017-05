Tout savoir sur Windows 10 S

Lors de sa conférence #MicrosoftEDU du 2 mai 2017, la firme de Redmond (États-Unis) a dévoilé son premier PC sous Windows 10 S, une version allégée de son système d'exploitation, à destination essentiellement des étudiants. D'autres machines compatibles signées Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Samsung et Toshiba sont attendues prochainement à des prix très compétitifs. Quelles sont les spécificités de Windows 10 S ?



Windows 10 S est une configuration particulière et bridée de Windows 10 Professionnel. Il n'est en effet possible ici d'utiliser que des applications proposées sur le Windows Store. De fait, Edge y est le navigateur Internet par défaut. Ce système se veut à la fois sécurisé et performant. Il agrandit une gamme jusque là composée uniquement de Windows 10 Famille et Windows 10 Pro.



Selon Microsoft, il s'agit du meilleur Windows jamais conçu à des fins scolaires. Car ce sont bien les étudiants, petits et grands, qui sont ici visés. L'objectif de Microsoft est de leur faire bénéficier de l'ensemble de leurs solutions logicielles spécialement adaptées (suite bureautique, apprentissage du code, création 3D, etc.). Néanmoins, ce système peut aussi convenir à tous ceux qui souhaitent également privilégier les produits Microsoft et qui ont l'habitude de télécharger leurs logiciels depuis le Windows Store.



Il faut noter que Windows 10 S offre la possibilité de basculer à tout moment vers Windows 10 Pro via le Windows Store, "pour un prix abordable", selon Microsoft. Attention, l'opération ne sera pas réversible.



Le premier PC équipé de ce système d'exploitation, le Surface Laptop, est déjà disponible en précommande en France, de 1.149 euros à 2.499 euros selon les versions, pour des premières livraisons prévues mi-juin 2017. Cet ultrabook de 13,5 pouces, raffiné avec son clavier recouvert d'alcantara, affiche jusqu'à plus de 14h d'autonomie. Dans sa configuration optimale, il cumule 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.



Relaxnews