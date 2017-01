Torturée par son mari car elle est stérile, cette femme a frôlé la mort

Le 25 décembre dernier, une femme de 38 ans a été admise d’urgence à l’hôpital Tiwari Government Medical College, situé dans le nord de l’Inde. Emmenée par son mari, la Népalaise était dans un état grave et se plaignait de fortes douleurs au ventre ainsi que d’un oedème. Comprenant l’urgence de la situation, les médecins qui n’ont rien pu voir de concret sur les radios qu’ils lui ont fait passer, ont décidé de l’opérer.



C’est alors qu’ils ont découvert les fragments d’un rouleau à pâtisserie dans ses intestins. “On ne s’attendait vraiment pas à trouver quelque chose du genre. Lorsqu’on lui a fait passer des radios, on ne pouvait voir que des ombres car le bois ne peut pas être clairement identifié avec de tels examens. Ses blessures internes étaient très graves. Elle aurait pu mourir. On a retrouvé les fragments d’un rouleau à pâtisserie long de 40 centimètres”, a déclaré au DailyMail le docteur Kedar Singh Shahi qui a soigné la jeune femme.



Peu après l’opération, le mari de la victime a pris la fuite.



Violée brutalement avec un rouleau à pâtisserie de 40 centimètres car elle ne pouvait pas avoir d’enfant Terrorisée, la Népalaise n’a pas révélé immédiatement les sévices dont elle a été victime. Ce n’est que trois jours après son opération qu’elle s’est confiée aux médecins. La Népalaise a alors avoué que son mari était responsable de l’état dans lequel elle se trouvait. L’homme l’aurait torturé et violé brutalement avec un rouleau à pâtisserie en bois car elle ne pouvait pas avoir d’enfant. Il l’aurait également menacé de la tuer si jamais elle révélait à qui que ce soit les sévices dont elle a été victime. Se doutant que la jeune femme a été torturée, les médecins ont alerté la police, qui recherche désormais le mari de la victime qui a pris la fuite, ainsi que la Commission Nationale pour les Femmes.



“J’ai pris connaissance de l’affaire peu après l’opération. Cette femme était dans un état terrible lorsque je lui ai rendu visite pour la première fois. Non seulement elle souffrait mais elle était terrorisée à l’idée de parler à qui que ce soit. J’ai essayé de lui demander ce qui s’était passé mais elle n’a pas dit un mot et se contentait de pleurer. Son mari était présent lors de notre première rencontre.



J’ai continué à lui rendre visite tous les jours. Le troisième jour, lorsque son mari s’était absenté, elle s’est ouverte à moi et m’a confié qu’elle était infertile et que son mari la torturait souvent’, a déclaré Amita Lokhani, vice-présidente de la Commission Nationale pour les Femmes au Dailymail qui a révélé l’information. La Népalaise est toujours hospitalisée mais selon les déclarations des médecins, sa vie ne serait plus en danger. Ses frais médicaux seront pris en charge et son mari est actuellement accusé de viol et d'agression physique.







Source: aufeminin.com



Photo d'illustration