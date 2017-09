Togo : un avant-projet de révision constitutionnelle acte la limitation du mandat présidentiel et le scrutin à deux tours

(Agence Ecofin) - Ce mardi 05 août sous la présidence de Faure Gnassingbé, le Conseil des Ministres du Togo a adopté un avant-projet de loi portant sur les questions de réformes constitutionnelles. L’avant-projet de loi porte modification des articles 52, 59 et 60 de la Constitution du 14 octobre 1992.



En faisait adopter cet avant-projet de loi, le chef de l’Etat ouvre ainsi la voie à une révision de la Constitution autour de la limitation du mandat présidentiel et de l’adoption du mode de scrutin à deux tours.



Cette initiative répond à une revendication d’une coalition de partis politiques d’opposition. Des manifestations qui auront lieu ces mercredi 06 et jeudi 07 septembre sont organisées à cet effet à travers tout le pays.