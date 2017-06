Terrible nouvelle pour les fumeurs de cannabis !

Les drogues peuvent être classées comme hallucinogènes, stimulantes ou narcotiques. Elles sont addictives, extrêmement néfastes pour la santé et compromettent surtout l’avenir des consommateurs.

Avis aux fumeurs de cannabis et à leur entourage, voici ce qui vous attend !



Le cannabis :



Le cannabis, ou Marijuana, contient à peu près 480 composés connus dont le tétrahydrocannabinol (THC), principal constituant psychoactif. Diverses méthodes de préparation et de consommation existent, mais l’usage du cannabis se fait généralement grâce au roulage du tabac et de la drogue dans du papier à cigarette. Quelles sont donc les conséquences de son utilisation ?



La consommation de cannabis et ses risques :



En France, la consommation de cannabis représente 80% de la consommation de l’ensemble des drogues. On estime qu’il y a 4.6 millions de consommateurs de cette drogue illicite dont 1,4 millions de consommateurs réguliers. Manifestant un phénomène générationnel, les français sont les premiers consommateurs de cannabis à l’âge de 16 ans en Europe.



Or, cette consommation régulière et abusive entraîne des conséquences physiques importantes. Bien loin de la sensation de bien-être procurée par cette drogue, le fumeur subit un effet euphorisant et un affaiblissement de la mémoire entraînant un manque de jugement, une difficulté d’apprentissage et un manque de concentration. Une consommation de cannabis à un âge précoce engendre également des maladies psychiatriques dont la psychose et la schizophrénie. Et comme tout type de produits cancérigènes fumés, des symptômes de bronchite chronique peuvent apparaître, de même qu’une anxiété, des hallucinations et des crises d’angoisses, une fois que les effets de la drogue s’estompent.



Retentissement social d’une consommation abusive de cannabis :



Au-delà des conséquences sur le corps, la consommation abusive de cannabis a un retentissement social sur la vie du consommateur.



Selon une étude américaine menée par l’Université de Californie et l’Université Duke – située en Caroline du Nord- plus une personne fume du cannabis et plus elle augmente ses risques de salaire précaire et de relations compliquées. Ces deux universités ont suivi des personnes de leur naissance jusqu’à leur 38 ans pour arriver à la conclusion que les personnes qui fument du cannabis pendant quatre jours ou plus par semaine durant plusieurs années se retrouvent dans une classe sociale inférieure à celle de leurs parents. En général, ces fumeurs réguliers bénéficient d’un travail moins prestigieux car ils sont moins qualifiés et gagnent donc moins d’argent. La majorité des drogués ont des problèmes financiers et relationnels qui empirent avec la progression de leur consommation.



Cette étude menée sur 947 participants par Magdalena Cerda de l’Université de Californie conjointement avec Avshalom Caspi et Terrie Moffit de l’Université Duke a été publiée dans la revue scientifique Clinical Psychological Science. Cette recherche a pour vocation d’être neutre, sans démarche politique ou légale. Ces chercheurs ont seulement prouvé qu’une consommation importante de cannabis sur le long terme est néfaste car elle déclenche un isolement social.



D’ailleurs, ces conséquences sociales dont l’isolement, la rupture avec l’entourage et la perte d’emploi ne varient que rarement, que ce soit pour un fumeur ayant des problèmes avec la justice ou non. Selon, une comparaison est faite entre les personnes dépendantes à l’alcool et au cannabis et les personnes dépendantes au cannabis seulement, même si un déclin important est constaté pour les deux cas, les fumeurs de cannabis ont davantage de problèmes financiers que ceux qui fument du cannabis et consomment de l’alcool.



Ne confondez pas l’addiction au cannabis avec sa consommation à des fins médicales. Dans le premier cas, sachez que l’arrêt de cette drogue est vital pour vous. Faites-vous aider par un professionnel de la santé.





Notez également que la possession et la consommation de cannabis dans un lieu privé ou public sont strictement interdites par la loi française et l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



santeplusmag