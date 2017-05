Télévision: La série culte ivoirienne Ma famille revient en décembre 2017

"Ce n’est pas +Ma Famille+ mais +Ma grande Famille+. Il y a notamment une dimension panafricaine avec des personnages du Congo ou du Sénégal qui ont leur histoire propre", affirme le producteur Youssouf Djira, qui souligne que la star de la série Akissi Delta continue de "surprendre".



Le casting compte la plupart des acteurs de la première série mais intègre des "nouveaux visages" et "humoristes" africains comme Agalawal ou Le Magnific, souligne-t-il.



Lancée en 2002 par la télévision publique, la première saison de "Ma famille" avait pulvérisé les records en Côte d’Ivoire, jusqu’à sa disparition des écrans en 2007, rencontrant un succès important inégalé dans toute l’Afrique francophone.



La nouvelle série, entièrement financée par A+ qui travaille sur le dossier depuis plus de deux ans, élargit la famille avec de nouveaux personnages et de nouveaux lieux. Des tournages ont notamment eu lieu au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Togo, au Bénin et au Niger.



En septembre 2016, le budget avait été estimé à environ un milliard de FCFA (1,5 million d’euros).



La star Akissi Delta, ancienne analphabète dont la vie de femme de ménage à l’âge de 15 ans a inspiré une partie du scenario, renait également avec la série après des années sombres sans travail et des dépressions.



