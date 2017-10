Tchad: Idriss Déby ferme l’ambassade américaine à Ndjamena

Telle est sa riposte après le décret interdisant les visas aux citoyens tchadiens, signé par le président américain, Donald Trump, au lendemain du boycott par le Tchad de la 72 è assemblée générale de l’Onu.



Sarah MELIEUMI



C’EST désormais le désamour entre les Etats-Unis d’Amerique et le Tchad, au lendemain de l’interdiction de séjour des Tchadiens sur le territoire américain, décidée par le président Donald Trump.

La crise diplomatique entre les deux pays vient de franchir un nouveau palier, avec la fermeture de l’Ambassade des USA à Ndjamena, sur instruction du président Idriss Déby. Selon une source proche de la présidence de la République tchadienne, d’autres mesures suivront .



Le président américain avait signé un décret interdisant les visas aux Tchadiens suite au boycott du dernier sommet de l’ONU par Idriss. Ce dernier protestait contre la mauvaise volonté des puissances du monde à laisser l’Afrique se développer sans les guerres et les conflits.



Le président en exercice du G5 sahel, le Malirn Ibrahim Boubacar Keita, avait plaidé pour l’annulation du décret querellé. Dans un communiqué, il avait affirmé sa préoccupation et celle des pays du G5 sahel sur cette question, mettant en exergue le rôle stratégique que joue le Tchad dans la lutte contre le terrorisme au sahel.



Mais le président Tchadien n’a pas attendu l’épuisement de toutes les voies diplomatiques pour riposter. Il a donc fermé l’ambassade des Etats-Unis dans la capitale tchadienne, contraignant le diplomate américain et ses collaborateurs à plier bagages et à rentrer au bercail.



matin afrique