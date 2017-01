Tanda : Les coupeurs de route sèment la terreur, des autorités locales victimes

Selon des témoins, les faits se déroulés entre 07H et 07H 20, sur la voie reliant la sous-préfecture d’Amanvi à celle de Tabagne, un axe pourtant très fréquenté en cette période de fin d’année.



« C’est à l’aide de fusils d’assaut et de machettes que les minicars en partance pour Tabagne et surtout Abidjan que les braqueurs ont intimé l’ordre aux conducteurs de s’arrêter afin d’accomplir leur besogne », a déclaré Kouassi Adja Christella, victime. D’importantes sommes d’argent, des portables et des effets personnels ont été emportés par ces braqueurs qui se font signaler la région naguère calme.



Les autorités n'y échappenet pas



Le préfet du département de Sandegué, Siba N'Guessan Konan Édouard, a été dépouillé de son argent, au cours d’une embuscade tendue par des coupeurs de route à Essikro, à 18 km de Tanda, a appris l’AIP.



Les bandits ont immobilisé le véhicule du préfet en tirant sur les pneus. Après avoir bastonné son chauffeur pour son refus d’obtempérer au premier coup de sifflet, ils ont dépouillé l’autorité administrative du département de Sandégué, dans la région du Gontougo), de l’argent se trouvant en sa possession.



La brigade de gendarmerie de Tanda informée est arrivée sur les lieux, mais les scélérats avaient déjà pris la fuite.



Le 13 octobre, c’est le sous-préfet d'Amanvi qui est tombé dans une embuscade similaire, révèle-t-on.



Avec AIP