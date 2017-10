Stromae raconte sa convalescence et son nouveau rythme de vie

Au grand désespoir de tous ses fans, Stromae s’est provisoirement retiré de la scène musicale. En pleine gloire le génie belge a décidé de dire stop. Pourquoi ?



Le talentueux chanteur s’était déjà exprimé sur les raisons qui l’avaient poussé à faire une pause dans sa vie professionnelle et avait confié que ces dernières étaient médicales.

Suite à un traitement contre le paludisme en 2015, il était tombé très gravement malade. En septembre dernier, Stromae a d’ailleurs raconté le calvaire qu’il vivait depuis.



Au cours d’une interview croisée avec Karl Lagerfeld pour Libération, il vient désormais de raconter sa timide convalescence.



Lentement mais sûrement, Stromae se remet. En prenant du temps pour lui et en prenant surtout le temps de vivre à un rythme qui lui correspond, il est sur la bonne voie.

« Pour être honnête, j’ai été hospitalisé, donc là je suis encore un peu sous traitement, et c’est pour ça que je me réveille tard », a-t-il raconté.



« J’ai fait une réaction au Lariam, un antipaludique, super super grave. J’ai fait une décompensation psychique. Je perds la boule complètement. C'est vraiment pas chouette. J’ai fait une rechute il n'y a pas longtemps. Alors je ne m'impose pas d'horaires compliqués », a-t-il ajouté. Son but à court terme ? son bien-être. « Le plus important aujourd’hui, c’est que je sois bien avec moi-même », a-t-il expliqué



