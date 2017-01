Soyez stable spirituellement

Avez-vous déjà vu un vieux chêne ? Dans la plupart des cas, plus l'arbre est grand, plus ses racines sont profondes. Il est en de même avec les croyants. Si vous voulez avoir une “grande” foi, vous devez avoir des racines profondes.



Les racines profondes permettent à l'arbre de rester stable. Vous deviendrez de plus en plus stable alors que vous demeurez de plus en plus enraciné dans l'amour de Dieu et de sa Parole.



Continuez à proclamer la Parole de Dieu.Une personne instable est quelqu'un qui fait constamment des "va et vient". Un jour, elle croit dans la Parole de Dieu. Le lendemain, elle pleure et s'écrie : “Oh non, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?”.



La personne instable n'est pas capable de recevoir par la foi. Stabilisez votre foi en restant ancré dans la Parole de Dieu.



Une action pour aujourd'hui



Restez constamment enraciné dans la Parole de Dieu, même lorsque vous n'en ressentez pas le besoin. Continuez à proclamer la Parole de Dieu. Vos racines se développeront en lui et vous serez spirituellement stable.