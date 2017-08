Sondage, même en prison, la côte de popularité de Gbagbo s’accroit

Laurent Gbagbo toujours populaire selon un sondage



Ceux qui pensaient faire oublier Laurent Gbagbo en l’éloignant de la Côte d’Ivoire ne sont visiblement pas au bout de leur peine. Car une bonne partie d’Ivoiriens restent encore attachée à l’ancien président de la République. Un sondage réalisé sur initiative des services secrets français vient, en effet, de révéler la popularité dont jouit le prisonnier le plus populaire de la Cour pénale internationale (CPI).



En prélude à la présidentielle de 2020, les Autorités françaises ont donc voulu jauger du poids politique de chaque acteur politique sur l’échiquier national.



Le résultat de ce sondage est on ne peut plus effarant. L’ex-président Laurent Gbagbo vient en tête du sondage avec 36%. Quant aux autres principaux leaders politiques, Henri Konan Bédié vient en deuxième position avec 31%. Guillaume Soro et Alassane Ouattara sont respectivement 3e et 4e avec 16% et 14% de suffrage des sondés.



C’est dire qu’en dépit de son incarcération à la prison de Scheveningen depuis environ six ans, il est resté populaire. En témoignent les nombreuses visites qui lui sont rendues par des personnalités ivoiriennes à La Haye. Les juges de la CPI avaient précédemment évoqué la popularité de l’homme pour lui refuser une mise en liberté provisoire. Environ 30 millions de personnes à travers le monde avaient également signé une pétition en faveur de sa libération. Aussi, plusieurs Ivoiriens estiment-ils que la réconciliation nationale ne saurait se faire sans Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.