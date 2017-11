Somnifère naturel : Le jus de cerise efficace contre l’insomnie et les réveils nocturnes

Vous cherchez une solution naturelle pour éviter les somnifères ? D’après une étude américaine, boire du jus de cerise quotidiennement aurait un impact positif sur notre sommeil : à la clé, moins d’insomnies et plus de nuits sans réveils nocturnes.



Et s’il était possible de lutter contre les troubles du sommeil en avalant simplement un verre de jus de cerise ? La bonne nouvelle nous est apportée via une étude* menée par des chercheurs de la Louisiana State University de Baton Rouge (Etats-Unis) : cette boisson constituerait un formidable somnifère naturel.



Selon le polysomnographe (l’appareil qui mesure le temps de sommeil), les patients souffrant d’insomnie qui consommaient un grand verre de jus de cerise (variété griotte de Montmorency, plus acidulée) matin et soir pendant deux semaines gagnaient 84 minutes de sommeil en plus par nuit par rapport au groupe de patients insomniaques ayant reçu un placebo. Soit 1 h 20 ! On savait déjà que les cerises griotte de Montmorency étaient une source naturelle de mélatonine, une hormone qui régule nos cycles de veille et de sommeil.



Les chercheurs expliquent aussi que les proanthocyanidines (des composés flavonoïdes antixoydants) qu’elles possèdent pourraient jouer un rôle dans l’insomnie. Comment ? Elles empêcheraient la dégradation du tryptophane, un précurseur de la sérotonine, qui aide à dormir. L’année dernière, des chercheurs britanniques affirmaient que le jus de cerise était également efficace contre l’hypertension artérielle.



Où trouver et comment bien choisir mon jus de cerise ? Plusieurs marques commercialisent des jus de cerise griotte bio : Elite Naturel, Granny’s Secret ou encore Baïa Organic. Vous pouvez trouver leurs produits en ligne ou en magasin/épicerie bio.



* Cette étude a été publiée dans la revue spécialisée Journal of Medicinal Food



femmeactuelle