Sommet UA-UE : une bonne affaire pour le tourisme ivoirien

La Côte d’Ivoire accueille les 29 et 30 novembre 2017, le 5e sommet international Union Africaine-Union Européenne. C’est la plus grande rencontre du partenariat Afrique-Europe. Elle réuni plus de 5000 participants venant de 55 pays africains et 28 pays d’Europe.



Abidjan est pendant deux jours la capitale européenne et africaine. La ville est sous les projecteurs à l’occasion de ce sommet initié dans le cadre de l’amélioration de la coopération Europe-Afrique. Ce sont des milliers de chambres d’hôtels qui ont été réservées pour servir de logis aux différents participants dont les médias du monde entier. L’aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan a accueilli plus de 1,829 millions de passagers au cours de l’année 2016, soit une hausse de 11% de son trafic. La rencontre UE-UA contribuera à augmenter cette tendance pour le compte de l’année 2017.



Presque tous les hôtels de la ville affichent complet depuis le début de la semaine du sommet. Ce qui devrait augmenter le taux d’occupation du mois de Novembre. Par ailleurs, en marge des échanges et rencontres du sommet, les sites touristiques de la ville d’Abidjan enregistrent de nouveaux visiteurs. Aussi, les agences de voyages profitent de la présence massive des touristes en cette période pour promouvoir la destination Côte d’Ivoire. L’économie touristique ivoirienne tire un grand profit de cette rencontre internationale.



A travers l’organisation de ce sommet la Côte d’Ivoire donne une visibilité à ses atouts touristiques et met en valeur son patrimoine culturel et ses opportunités d’affaires.

À l’instar du secteur hôtelier, le transport ne reste pas en marge des bénéfices économiques de cette organisation. A part les cortèges des personnalités étatiques, les structures de transport privées et publiques permettent de relier les logis aux lieux des rencontres pour les autres participants tels que les médias.



De même, la gastronomie ivoirienne est aussi à l’honneur pour ces quelques jours. Cette rencontre est une aubaine de promotion de la gastronomie du pays. Les restaurants et grands espaces de « bouffes à l’ivoirienne » accueillent un plus grand nombre de clients qu’à l’accoutumé. Ce qui induira une augmentation du chiffre d’affaires nombreux restaurants de la ville.



Initiée en 2000 au Caire, la première rencontre UE-UA s’est tenu à Bruxelles en Belgique en 2014. La Côte d’Ivoire accueille cette cinquième édition sous le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir meilleur ».