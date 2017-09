Société Générale lance YUP, un nouveau modèle alternatif à la banque traditionnelle en Afrique

Lancement effectif en Côte d’Ivoire et au Sénégal



Lancement prévu d’ici fin 2017 au Ghana et au Cameroun, courant 2018 au Burkina Faso, Togo et en Guinée

Objectifs : ouvrir 1 million de wallets d’ici à 3 ans, soit doubler la base clients particuliers de Société Générale en Afrique subsaharienne et constituer un réseau de 8000 agents pour servir leurs utilisateurs



Qu’est-ce que YUP ?



YUP, une solution de « mobile money » qui permet d’accéder à une gamme complète de services transactionnels et financiers même sans avoir de compte bancaire.



S’appuyant sur un modèle d’ « Agency Banking », c’est-à-dire sur un réseau d’agents tiers avec lesquels la banque a noué des partenariats (stations services, commerce de distribution etc), YUP est ainsi accessible via un réseau élargi de distributeurs équipés de terminaux adaptés et bien sûr par le biais de l’application de mobile banking des différentes banques Société Générale (www.SocieteGenerale.com) sur le continent. YUP permet notamment à Société Générale de répondre aux besoins d’une clientèle peu touchée jusque-là par l’offre bancaire, en offrant une très grande disponibilité, proximité et facilité d’utilisation.



Un socle transactionnel qui sera enrichi rapidement de services financiers mobiles



Les clients de YUP peuvent effectuer des retraits, dépôts et transferts d’argent, payer leurs factures, acheter du crédit téléphonique et effectuer des paiements chez des commerçants. L’offre YUP permet également la dématérialisation des flux de paiement des entreprises. Elle s’enrichira rapidement avec des services financiers comme les avances sur salaires, le crédit, les produits d’épargne et les transferts internationaux.



A qui s’adresse YUP ?



Destiné à la clientèle bancarisée et non bancarisée, YUP est accessible à tout détenteur de mobile (smartphone ou téléphone mobile classique) quel que soit son opérateur téléphonique grâce au partenariat conclu avec Tagpay, fintech française dont Société Générale est actionnaire, qui a développé la technologie d’authentification sans contact NSDT, innovante et plus intuitive pour les utilisateurs que les solutions déjà existantes sur le marché. YUP s’appuie sur l’écosystème innovation rassemblé au sein de son Lab Innovation à Dakar, ouvert dans les locaux de Jokkolabs. C’est là que s’écrivent, en partenariat avec nos clients et les start-ups du continent, les nouveaux usages déployés sur YUP.



Déployé en Côte d’Ivoire et au Sénégal, YUP compte déjà plus de 30 000 wallets ouverts et près de 600 agents. YUP poursuivra son développement par des lancements prévus au Ghana et au Cameroun d’ici à la fin de l’année puis courant 2018 au Burkina Faso, en Guinée et au Togo avant d’être étendu à l’ensemble du réseau.



Des objectifs ambitieux



Société Générale a pour ambition d’ouvrir 1 million de wallets d’ici à 2020 et d’étendre considérablement son maillage en recrutant 8000 agents sur la même période.



« L’Afrique est en train d’inventer la banque de demain. L’ambition principale du projet est de s’inscrire dans cette révolution en proposant un outil transactionnel simple et accessible à tous les habitants des pays dans lesquels Société Générale est présente, qu’ils soient déjà particuliers ou entreprises, clients du Groupe, bancarisés chez nos concurrents ou non-bancarisés. Cette dernière catégorie représente 80 à 90 % de la population selon les pays, et constitue un challenge majeur d’inclusion financière auquel le Groupe souhaite prendre part grâce à YUP » a déclaré Alexandre Maymat, Responsable de la région Afrique, Méditerranée et Outremer.



