Sirop contre la toux, aspirine : la double vie des médicaments

Ces médicaments déjà anciens ont amélioré la qualité de vie de nombreux malades. Aujourd’hui, ils retrouvent une seconde jeunesse grâce à de nouvelles indications.

C’est souvent au détour d’observations fortuites qu’un médicament trouve une seconde jeunesse. En médecine, on appelle cela la sérendipité. Quelques exemples de découvertes étonnantes.



Un sirop contre la toux… et l'AVC



En juin dernier, une équipe de l'Inserm a travaillé sur les propriétés antithrombotiques de la N-acétylcystéine, l’actif principal de très nombreux sirops qui fluidifient les sécrétions bronchiques et en facilitent l’expulsion (Rhinathiol, Exomuc et les autres). Les chercheurs ont prédit que ce composé, qui casse les liaisons entre les molécules de mucine (le mucus) en fragments plus petits, ferait de même sur les caillots à l’origine de la plupart des accidents vasculaires cérébraux. C’est aujourd’hui prouvé : une injection intraveineuse de N-acétylcystéine est même plus efficace que les traitements lourds habituels. Sans effets secondaires, peu cher, ce médicament pourrait être utilisé aussi pour désobstruer les artères coronaires au décours d’un infarctus du myocarde.



Un médicament antihypertenseur…bon pour les hémangiomes



Autre surprise, le propanolol, un bêtabloquant, utilisé comme antihypertenseur ou en cas d’insuffisance cardiaque s’est révélé un excellent traitement… des « fraises » de l’enfant. Ces sortes de tumeurs vasculaires (des hémangiomes infantiles) se développent avant l’âge de un an et, neuf fois sur dix, se résorbent spontanément. Toutefois, certaines, parce que trop disgracieuses ou gênantes, doivent être traitées…



Autrefois avec des médicaments peu efficaces et peu sûrs, aujourd’hui avec ce médicament ancien, et donc bien documenté. Une nouvelle indication née de l’observation d’un médecin, dermatologue pédiatre, qui a constaté la disparition de la fraise d’un nourrisson âgé de trois mois soigné par ailleurs pour des problèmes cardiaques par la molécule. Le lien a depuis été démontré et le médicament est désormais commercialisé aussi pour cette affection en particulier.





L’aspirine, elle prévient certains cancers



On sait depuis la découverte de l’aspirine qu’elle soulage le mal de tête, fait baisser la fièvre, atténue l’inflammation d’une articulation. Aujourd’hui, ces indications s’étendent. On la donne à faibles doses après un incident cardiaque. On a découvert que toujours à petites doses, elle pourrait prévenir certains cancers, colorectal, du poumon ou du sein. Les travaux sont encore exploratoires et le lien de cause à effet n’a pas été démontré.



Dernière performance en date, la réduction du risque de prééclampsie pendant la grossesse. Cette complication d’une hypertension artérielle (“gravidique“, fréquente en cours de grossesse) peut conduire au décès de la mère et/ou de l’enfant. L’aspirine, prise à la dose de 150 mg par jour pour les femmes à risque dépistées au 1er trimestre de grossesse, permet de réduire de 62 % le taux de prééclampsie qui oblige à un accouchement avant la 37e semaine, de 82 % pour les prééclampsies précoces (avant la 34e semaine).



femmeactuelle.fr