Sikensi : trois individus dépouillent les clients d’une banque

Après avoir fait semblant de remplir des formulaires juste après leur entrée dans l’établissement financier, les braqueurs ont par la suite tenu en respect avec leurs armes les clients ainsi que deux vigiles, et arraché à l’un d’entre eux son pistolet avant de passer à l’action.



Plus de 5millions emportés



Les caissiers ont juste eu le temps de fermer les caisses empêchant l’accès aux fonds de la banque. Selon des informations concordantes, un peu plus de cinq millions de francs CFA et des portables ont été arrachés à trois usagers de la banque dont une dame ainsi que le chef de la clientèle.



Après leur forfait les malfrats ont emprunté un taxi à la gare des taxis située à moins de 100 mètres de la banque, en direction d’Elibou, village situé à 7 km de Sikensi et au PK 75 km sur l’autoroute du nord a-t-on appris.



Une pharmacie de Sikensi avait également échappé il y a quelques semaines à un cambriolage rappelle-t-on.



Avec AIP