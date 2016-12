Si nous ne célébrons pas les nôtres qui ont mené de bonnes actions, qui le fera? Hommage à un héros africain, Dr. Sebi.

Connais-tu ce héros africain de la médecine traditionnelle? Laisse moi te le présenter. Il s’appelle Dr. Sebi Afred Bowman. Né au Honduras en 1933, il nous a malheureusement quittés en août 2016, dans des conditions douteuses. Il était pathologiste, herbaliste et naturaliste. Il a passé des décennies à étudier les plantes et les herbes de l’Amérique Centrale, du Nord et du Sud, de l’Afrique et des Caraïbes. Il a développé le concept de l’Équilibre Bio-Minéral Africain. Selon Dr. Sebi, le génome africain est le fondement de la structure génétique de tous les êtres humains. Lorsque les hommes ont émigré hors de l'Afrique, les changements dans l'environnement et les habitudes alimentaires ont entraîné la mutation du gène originel et introduit diverses maladies dans la structure génétique de l’homme.



Dr. Sebi a créé une méthode de guérison qui consiste à donner au corps humain la nourriture et les herbes qui ont la même affinité chimique que le corps, créant ainsi un environment à l’intérieur du corps, qui est hostile à toute maladie. Cette méthode se distingue très clairement des approches de la médecine alternative ou holistique qui sont l’ Ayurvedisme, l’homéopathie, ou le Ying Yang de la médecine chinoise ainsi que du macrobiotisme. Elle s’appelle l’Équilibre Bio -Minéral Africain et elle est composée d’herbes et de plantes qui naturellement alcalinisent le corps et supportent l’expression saine du génome africain dans le corps de tout un chacun.



Après son utilisation dans l’anonymat, cette méthode a été présentée à la Cour suprême de l’État de New York en 1988, alors que Dr. Sebi était accusé de pratiquer la médecine illégalement et de faire de la publicité mensongère quant à sa capacité à guérir toutes les maladies. Il faut souligner que bien que Dr. Sebi ait gagné le procès, l’État de New York lui a imposé de fermer boutique et il a dû s’installer en Californie.



L’Équilibre Bio-Minéral Africain est une approche thérapeutique qui attaque la maladie à deux niveaux. Premièrement, elle purifie le corps de toute acidité au niveau intracellulaire, car c’est l’acidité qui compromet la membrane muqueuse des organes et de leur santé. En effet, Dr. Sebi explique brillamment que c’est la rupture de la membrane muqueuse protectrice qui permet à la maladie de compromettre les organes et de proliférer dans tout le corps. Deuxièmement, elle revitalise les cellules en les approvisionnant en minéraux perdus à travers la consommation de nourritures acides telles que la viande, les produits laitiers, conserves, produits génétiquement modifiés, plantes hybrides.



L’Équilibre Bio-Minéral Africain pourvoit à l’équilibre de 102 minéraux qui soutiennent de manière appropriée l’activité électrique du corps ainsi que sa santé. En effet, le corps utilise les minéraux pour produire l’électricité nécessaire au bon fonctionnement de tous les organes. Les plantes naturelles et traditionnelles ont une base alcaline et ont été désignées par la nature pour pourvoir ces minéraux et d’autres composés au corps humain produisant une santé impeccable du génome africain. Selon Dr. Sebi, la viande, les produits laitiers, les conserves, les nouritures hybrides ont une acidité et contiennent des éléments qui rendent le corps acide et menacent l’alcalinité du sang. Le corps doit maintenir un PH de 7.4 dans le sang pour empêcher et prévenir l’acidose métabolique.



L’acidose métabolique se produit quand il y a une chute soudaine du pH et ceci entraîne habituellement le choc ou la mort. Lorsque nous consommons de la nourriture naturellement alcaline, nous favorisons la condition alcaline de notre sang mais, quand nous consommons de la nouriture qui est acide, les composés acides se propagent dans le sang et menacent de diminuer considérablement le pH. Il est important de souligner que le corps humain a été conçu avec des systèmes tampons naturels pour prévenir l'acidose métabolique.



Ces systèmes permettent que les composés alcalins pénètrent dans le sang pour neutraliser les composés acides. Lorsque nous mangeons constamment des aliments acides, nous submergeons les défenses naturelles du corps contre les aliments acides. Le corps va donc recourir au décapage des matériaux alcalins, comme le calcium des os et des fluides dans tout le corps pour le mettre dans le sang. La santé du sang est la principale préoccupation du corps parce que le sang fournit de l'oxygène et des nutriments à l'ensemble du corps.



Lorsque le pH du sang chute, l'hydrogène prend le contrôle dans le sang. Cela nuit à une bonne oxygénation et réduit l'hémoglobine dans les globules rouges. Cela interfère également avec la capacité du sang à fournir des éléments nutritifs aux cellules dans tout le corps. C’est pour cela qu’il est important que le corps humain maintienne à tout prix un certain pH dans le sang plus que tout autre chose. La consommation chronique d'aliments acides force le corps à déverser les matières alcalines dans d'autres régions du corps, ce qui entraîne une acidose métabolique chronique.



L'acidose métabolique chronique ne tue pas tout de suite, mais elle renforce le développement de maladies chroniques comme le cancer, le lupus, l'ostéoporose, les maladies du cœur, du foie, des poumons, des reins et les maladies intestinales. L'Équilibre Bio-Minéral Africain renverse la maladie chronique en fournissant au corps des composés alcalins qui maintiennent l'alcalinité du sang. Il fournit également des composés qui nettoient les cellules jusqu'au niveau intracellulaire et revitalisent les cellules. L’Équilibre Bio-Minéral Africain non seulement renverse la maladie, mais il aide également à prévenir l'apparition de la maladie.



Il le fait en alcalinisant le corps de sorte que le corps n'a pas besoin de dépouiller le matériau alcalin des os et des tissus dans tout le corps pour conserver le sang alcalin. Cela maintient la force et l'intégrité de la muqueuse protectrice des organes, ce qui les protége contre la maladie. La consommation d'aliments végétaux alcalins maintient la santé du sang et permet non seulement une bonne oxygénation des globules rouges mais aussi la fourniture de nutriments pour maintenir la santé des organes et des cellules. Comme le sang va, le corps aussi. Comme le dit la Bible, la vie est dans le sang.



Il est vraiment dommage que les découvertes du Dr. Sebi, son approche innovatrice de la santé et de la guérison de toutes les maladies n’aient pas eu l’écho qu’ils méritaient, bien qu’ils aient contribué à la guérison de milliers de personnes à travers le monde, grâce à ses produits de nettoyage et d’enrichissement du corps que Dr. Sebi a inventé, et ses recommendations précieuses relatives à l’alimentation saine.



Comme il l’a lui même dit de son vivant, si c’était un blanc qui avait fait cette découverte, tous les blancs s’en seraient appropriés et enorgueillis, disant un blanc a découvert la cure de toutes les maladies, mais comme il était noir, des stratégies de diffamation, d’intimidation, de nuisance, ont été mises en place pour le marginaliser coûte que coûte pour l’empêcher d’avoir le rayonnement nécessaire pour atteindre le maximum de gens.



Dr. Sebi a été profondément déçu par plusieurs gouvernements africains qu’ il a approché, pensant qu’ils seraient ravis d’avoir les problèmes de santé publique résolus, au contraire, il a rencontré des dirigeants et hommes d’affaire africains qui préféraient les medicaments périmés, nuisibles aux populations de leur pays respectifs parce qu’ils avaient peur d’offenser les groupes pharmaceutiques occidentaux qui traitent les africiains de cobayes perpétuels et/ou peut-être parce qu’ils tiraient profit de leur transactions néfastes en Afrique.



Il a vécu la douleureuse réalité que plusieurs dirigeants et hommes d’affaire africains ne se souciaient pas de l’avenir des générations futures et acceptaient aveuglément des produits agricoles génétiquement modifiés, fermant les yeux sur les conséquences dramatiques de cette approche honteuse au profit de leur enrichissement personnel- car il faut souligner que la terre qui a reçu une graine génétiquement modifiée non seulement ne permettra plus jamais à une graine naturelle de pousser sur son sol, ce qui qui veut dire que l’Afrique sera dépendente et sera forçée d’acheter des graines dont elle ne maitrise pas le contenu, mais en plus la terre abimée a aussi la capacité de polluer les terres saines qui sont aux alentours d’elle-. Dr. Sebi a regrèté qu’au lieu de faire un retour aux sources en ce qui concerne la santé physique, les dirigeants et le corps medical africains méprisent ce qu’ils ont, ce que la nature a donné gracieusement à l’Afrique pour essayer de rattraper le retard colossal que l’Afrique a, par rapport à la médecine occidentale, sacrifiant ainsi des centaines de milliers de vies au quotidien.



Merci Dr. Sebi pour ce que tu nous a appris de l’Équilibre Bio-Mineral Africain, le flambeau que tu tenais ne s’est pas éteint avec ton départ prémédité et prématuré de la terre des vivants. Nous sommes plusieurs à avoir pris ta torche et ton bâton et nous allons les tenir tant que nous vivrons et nous les passeront à notre génération et aux générations futures. Nous n’allons plus mourrir ou périr, faute de connaissance, mais nous allons appliquer la connaissance que Dieu nous a donnée au travers de toi.



Nous sommes les pierres d’Afrique qui ont choisi de rompre le silence, de crier et de ne plus jamais se taire. Car nous avons compris que si l’Afrique continue à se taire, ses pierres crieront!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Muna Diba

Une panafricaniste